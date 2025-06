Reprochan repartidores de plataformas que gobierno los ligue a representantes de Morena

Trabajadores de plataformas digitales, integrantes de Repartidores Unidos de México (RUM), manifestaron su descontento, luego de que en la mañanera presidencial de este viernes, el secretario del trabajo, Marath Bolaños López, presentó como representantes de este gremio a dos personas afines a las 4T.

De acuerdo con Saul Gómez, dirigente de Repartidores Unidos De México, estas personas no representan para nada los intereses de los verdaderos trabajadores, y sí en cambio la conveniencia del régimen actual.

“Son organizaciones que se hacen llamar en este momento sindicato sin que tengan un registro válido. O sea, la chica pertenece a un sindicato que no quiero mencionar pero se llama la ”UNTA", y ellos dicen que son, se fueron a presentar incluso a la OIT como que son el sindicato reconocido, lo ha presentado, incluso los han presentado en en el COLMEX como el único sindicato reconocido cuando en realidad su registro sindical es de camioneros, y el otro se llama SUTRAM que ni siquiera tiene registro”.

El dirigente de Repartidores Unidos de México (RUM) reprochó que lo expuesto por el secretario del Trabajo es totalmente contrario a lo que se planteó en las mesas de negociación, pues lo que se acordó fue una prueba piloto de seis meses y “no van a poder hacer algo hasta que acabe esta prueba piloto”.

“Entonces también que no se hagan los vivos, los de la Secretaría del Trabajo”, y de paso, reprochó la represión que sufrieron cuando bloquearon las vialidades, siendo que a los integrantes de la CNTE ni siquiera los “tocaron”.

“Marath Bolaños, que no se haga el vivo, porque obviamente que él sabe que está metiendo sindicatos charros a hablar por nosotros, que es peor. Siento que es peor que lo que hicimos nosotros, bloquear las vialidades... A nosotros nos quieren crucificar por bloquear, vialidades y todo eso, pero actualmente el gobierno está en todo, todo lo quiere planchar de manera que no haya oposición, supuestamente y cuando la oposición no es política, sino que es ciudadana la reprimen, como nos reprimieron a nosotros”.

— Saúl Gómez.