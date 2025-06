Sancionan a usuaria de ‘X’ por denunciar que diputado favoreció a su esposa con candidatura

Usuaria de la red social ‘X’ fue acusada y sancionada por publicar que la esposa de un diputado ganó la candidatura a legisladora federal por nepotismo. Sin embargo, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideraron que su comentario en redes fue por ‘violencia política de género’. Esto se sabe del caso.

Ley Censura cobra la primer víctima de las redes sociales

Todo sucedió debido a que la esposa del diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, fue candidata a legisladora federal y al ganar, diversas personas consideraron el nepotismo como la opción principal para que ésta ganara.

Desafortunadamente, una usuaria en redes sociales criticó este tipo de acciones y puso: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que d3sm4dr4r las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Exige PAN derogar la ley que criminaliza la libre expresión en Puebla

Algo que el TEPJF confirmó el tuit como violencia política de género, se le sancionaría de acuerdo al delito a la usuaria.

Este caso no es nuevo, pues la demanda se puso desde el 2024 y a pesar de que varios magistrados no estuvieran de acuerdo con la sanción, finalmente se obtuvo la declaración. De acuerdo con el TEPJF se consideró que el mensaje no fue una calumnia, pero sí una “violencia política contra las mujeres en razón de género” por lo que la sanción implica:

Tomar cursos sobre violencia

Pagar una multa (aunque no se sabe el monto)

La usuaria será inscrita en el registro de personas sancionadas por 18 meses

Pedir disculpas públicas durante 30 días seguidos

Publicar una parte de la sentencia en su perfil de ‘X’

Distintos periodistas mencionaron estar en contra de este tipo de censura, ya que tiene profundas fallas. Esto afectaría la libertad en las redes sociales como la crítica y la restricción del debate.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Celebra Segob foros por “Ley Censura” en Puebla… “gobierno en contra de la censura”