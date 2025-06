Plática Trump-Sheinbaum no fue la única cancelada… podría ser en otra fecha: Segob

La reunión de Trump con Sheinbaum, no fue la única suspendida, afirma la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump fue quien eligió cancelar su encuentro con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum, pero no fue la única, destacó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, al hacer una lectura sobre el anuncio que el mandatario estadounidense abandonaría sus trabajos en la Cumbre del G7 que se realiza en Canadá.

Al encabezar la “mañanera” en ausencia de la presidenta Sheinbaum, con algunos titubeos, la funcionaria aseguró que la reunión, donde se preveía hablar de asuntos de comercio, seguridad y migración, podría darse en otro momento, aunque aclaró , desconocen la agenda de Trump.

“El encuentro entre ambos jefes de Estado, pues puede tener lugar en otro momento, decir que no fue la única cancelación fueron con varios otros encuentros … pero también decir que, pues no hubo encuentro con el gobierno japonés o con el primer Ministro, tampoco con Australia, ni con Ucrania… en fin canceló la agenda con varios otros no solamente con México”.

Negó algún retraso en los diálogos de los dos gobiernos, ya que afirmó, que continúan las pláticas entre los integrantes de los gabinetes.

“No conocemos cuál sea la agenda del Presidente, obviamente, pero bueno, posteriormente se dará. Hay una buena comunicación actualmente con todo el gabinete del gobierno de Estados Unidos y el gabinete del gobierno de México. Están abiertas las posibilidades del diálogo diario y pues continuará así, solamente a lo mejor es una pausa, es posterior, pero veremos… entonces… no hay un, pues no es una, es un imponderable, es algo que el presidente eligió”.