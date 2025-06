Jornadas gratuitas de vasectomías sin bisturí en el IMSS; Checa cómo acceder a ellas en varios estados del país

📢 ¡Atención!#IMSSGuerrero te invita a la Jornada de Vasectomía sin bisturí 🩺

🗓️ Del 9 al 30 de junio

🏥 UMF No. 4 (Iguala), No. 5 (Taxco) y No. 9 (Acapulco).

👨‍⚕️ Procedimiento seguro, rápido y gratuito.

📌 Para derechohabientes.



