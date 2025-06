Baja la capacidad de respuesta de Irán: Maruan Soto Antaki

La situación entre Irán e Israel cambió desde que comenzaron los ataques solo a las instalaciones del programa atómico Iraní, luego a las instalaciones balísticas, ataques a algunos miembros, ya sea del equipo científico o de las Guardias. De manera que esto creció e Irán no tuvo tanta capacidad de reacción, señaló el escritor, Maruan Soto Antaki, quien advirtió que entre los elementos de humillación para los ayatolas, está el ataque que sufrió el estudio de Televisión Pública, que nos deja ver que Irán “definitivamente no está aislado”.

En el espacio de “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, el analista y experto en Medio Oriente, recordó que desde 1979, tanto Irán e Israel habían encontrado una dinámica particularmente patológica de relacionarse con este incremento de ataques de estira y afloja sin romper la cuerda.

Pero ahora, los ataques se van reforzando por parte de Israel, pero, por otro lado, Irán midiendo su respuesta de ataque como los 300 drones en una sola lanzada, sin embargo, reconoció que “su capacidad ha mermado, incluso dijo “hemos visto oleadas de personas saliendo de Teherán” .

Desde Israel, dijo, Netanyahu, alienta a los ciudadanos a ver un cambio de régimen hacia uno “más autoritario”, pero eso no podría verse pronto, porque “La gente no puede salir a las calles cuando están bombardeos”, además de que “no hay liderazgos que puedan dar el cambio”.