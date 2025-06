Netanyahu promete respuesta “siete veces mayor” tras ataque con misiles en Tel Aviv

BIBICONGRESS / The Washington Post

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no dejó espacio a la ambigüedad. Tras el impacto de misiles en Tel Aviv, presuntamente lanzados desde Yemen por facciones respaldadas por Irán, el mensaje fue directo: Israel responderá, y lo hará con fuerza multiplicada.

En una breve declaración, acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, Netanyahu dejó claro que la represalia será diseñada “en el momento y lugar que nosotros elijamos”. Agregó que “quien se atreva a atacarnos enfrentará una respuesta siete veces mayor”, reviviendo una narrativa de castigo ejemplar, con resonancia tanto política como religiosa.

Respuesta aérea sobre Yemen

Israel lanza ataques tras el impacto en su capital

Horas después del mensaje, drones y aviones de combate israelíes realizaron incursiones sobre objetivos en Yemen, en lo que fue descrito como una operación quirúrgica dirigida contra centros de lanzamiento y depósitos de armas vinculados a los hutíes. Las autoridades yemeníes, sin embargo, han reportado también víctimas civiles.

EE. UU. entra en la ecuación

Netanyahu confirma coordinación directa con Washington

La retórica de Netanyahu no se limitó a la escena regional. Mencionó que “Estados Unidos, en coordinación con nosotros, también está actuando contra ellos”. Con ello, reafirma una línea de cooperación militar y diplomática con Washington que, en medio del conflicto, se vuelve esencial.

Un nuevo umbral en la guerra

La ofensiva contra Tel Aviv transforma la narrativa del conflicto

El ataque a Tel Aviv marca un nuevo punto de inflexión. No es solo el alcance de los misiles o su origen, sino el consenso creciente dentro del gabinete israelí: esta guerra no puede contenerse en fronteras. Las implicaciones son globales. La respuesta, anunció Netanyahu, ya está en marcha. No será simbólica. Será “siete veces mayor”.