Esto te costarían los ladridos de tu perro; En este estado proponen multas por ruido excesivo de lomitos

Los dueños de perritos que ladren muy fuerte podrán recibir multas de hasta $4500 mexicanos, pero ¿dónde aplicará esta sanción? Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre esta propuesta que responsabiliza a los propietarios de estos animalitos de compañía.

Multas de hasta 4500 pesos para los dueños de perritos que ladren mucho

La regidora Zally Alanís del partido VIDA en Monterrey, propuso una iniciativa para modificar los artículos 6 y 7 de los reglamentos de Protección Animal y de Justicia Cívica del municipio.

La regidora mencionó que esto no busca castigar a los animales por su conducta natural, sino responsabilizar a los dueños por el ruido excesivo causado por malas condiciones de cuidado. Menciona “Hay muchos casos de perros que ladran por estrés, hambre, encierro o maltrato. El problema no es el animal, sino quién lo tiene y que no se hace cargo”.

Asimismo, la iniciativa propone capacitar a los propietarios de perros para que tengan conocimiento en la educación y cuidado de sus perritos. Por ende, además de cobrarse una multa de $2500 a $4500 según el daño, las capacitaciones y cursos sobre el bienestar animal y adiestramiento de éstos será obligatoria.

En redes sociales los comentarios tanto negativos como positivos se expresaron sin cesar, sin embargo, la regidora respondió a quienes tenían dudas todavía sobre la multa a dueños de perritos que ladren mucho: “La propuesta va en contra del ruido excesivo y desmedido provocado por animales domésticos, particularmente perros desatendidos que afecta la tranquilidad de las familias regiomontanas”.

