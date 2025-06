Mentira que alentara a movilizaciones violentas… buscan elevar a un conflicto con EU: Sheinbaum

Reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum que es mentira la declaración de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Kristi Noem, que la primera mandataria alentó a las protestas violentas en Los Ángeles, California tras las redadas implementadas en contra de migrantes.

En la mañanera desde Palacio Nacional, señaló que hubo intención de sacar versiones falsas al mezclar el llamado que hizo cuando el gobierno estadounidense anunció los aranceles de acero y aluminio, para ocuparlo tras su rechazo a las medidas contra migrantes y en rechazo a la violencia de las manifestaciones.

“No tiene absolutamente nada que ver y es tergiversar porque quien sube estos posteos en sus redes, sabe que es mentira, están mintiendo deliberadamente, entonces en vez de defender a las y los mexicanos, como otros algunos, están de acuerdo con nosotros y otros no, pero hablaron de la solidaridad con las y los mexicanos en Estados Unidos que viven una situación difícil relacionada con la redada, confundir con sus posteos es de muy mala fe y además no es un asunto de crítica, la presidenta es un asunto, es querer elevar un conflicto entre México y Estados Unidos por eso digo que es antipatriota”.

Actuación que dijo es irresponsable por la falta de apoyo de los mexicanos, Sheinbaum señaló que la movilización a la cual invitó en su momento fue de legisladores que visitaron Estados Unidos para reunirse con congresistas y a los mexicanos que residen en el país vecino para que se manifiesten con cartas.

“Una mentira, una mentira, mexicanos que ya no tienen prácticamente apoyo de la gente y que lo que buscan es una confrontación de México con Estados Unidos es una irresponsabilidad tremenda, nosotros siempre vamos a defender a los mexicanos de Estados Unidos de manera pacífica y por todas las vías diplomáticas, pero además las cartas que se enviaron de mexicanos allá todo eso fue platicado su momento con el secretario del Departamento de Estado, en este marco de comunicación y de buena coordinación, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar siempre los mejores canales para una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos”.

Ante ello enfatizó que a su gobierno le corresponde mantener la defensa a mexicanos y continuar con la cabeza fría.

“Primero nosotros vamos a defender siempre a los mexicanos. Segundo hay que actuar siempre de manera responsable con la cabeza fría, en la relación en todo, pero en particular en la relación con Estados Unidos y tercero el papel que deberíamos de estar jugando todos los mexicanos y mexicanas es de la defensa de nuestros nacionales allá que están viviendo una situación difícil”.

De paso también lanzó un que se serenen, cuando fue cuestionada sobre el cruce de mensajes entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña y Eric Schmitt, senador por Missouri, quien pidió subir la propuesta de impuestos a remesas por el supuesto llamado de la presidenta Sheinbaum, en respuesta Fernández Noroña, se burló y enfatizó que “quieren apagar el fuego con gasolina”.

“Entonces que todo el mundo se serene, no ayuda en la confrontación podemos no estar de acuerdo, nadie, nunca vamos a estar de acuerdo en todo y hay momentos pues de mayor dificultad en la relación y momentos de menor dificultad y lo que tenemos que buscar pues siempre es la protección del pueblo de México, y el bienestar de nuestra nación, ese es el papel de todo representante popular, evitar las confrontaciones”.

Enfatizó que estas reacciones no ayudan a México ni a Estados Unidos. Señaló que a pesar de todo los mexicanos en Estados Unidos tienen derecho a manifestarse pacíficamente.

“Y los mexicanos allá tienen derechos, tienen derecho también a manifestarse pacíficamente, que dijimos nosotros desde el principio, no caer en ninguna provocación y hay muchísimos mexicanos que tienen la doble nacionalidad, la mayoría son mexicanos y son estadounidenses, siempre dijimos no caer en provocación, cuidarse y al mismo tiempo nosotros por todos los canales diplomáticos decir que no estamos de acuerdo con que haya maltrato a nuestros ciudadanos allá, que trabajan dignamente y honestamente y que ayudan la economía Estados Unidos y la economía de México”.

Por cierto, que actualizó la cifra de mexicanos detenidos en las redadas de 42 anunciados el lunes, ahora dijo son 61.

“Son 61 connacionales que han sido detenidos, que están en centros de detención y están en contacto todos con el consulado, los consulados en particular el consulado en Los Ángeles y pues también con todas sus familias y dándoles todo el apoyo que requiere esta situación no solamente mexicanos hay de otras nacionalidades y también muchos estadounidenses”.

En esta conferencia una pregunta reiterada fue si ya no haría el llamado a la movilización a lo que sólo dijo que se evitara en cualquier momento el uso de la violencia.

Las inversiones continúan; hay confianza y fortaleza. México es un gran país con el pueblo más extraordinario. https://t.co/yF7OheYz1A — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 11, 2025

