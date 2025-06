Absolutamente falso que alentara protestas violentas en Los Ángeles: responde Sheinbaum a Noem

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que en ningún momento alentó la protestas violentas en Los Ángeles, California tras las redadas realizadas por el gobierno de Estados Unidos, donde 45 mexicanos fueron detenidos.

Después que la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la Primera Mandataria mexicana de animar más protestas en la región tras el llamado, Sheinbaum Pardo utilizó su cuenta de la red social “X” para calificar dicho comentario como equivocado y falso. Enfatizó que en la mañanera del pasado lunes condenó las manifestaciones.

Colocando un video del mensaje emitido en Palacio Nacional donde afirmó que la quema de patrullas pareció más un acto de provocación que de resistencia.

Mientras tanto en la conferencia de este martes, la Presidenta de México nuevamente se dijo contra las manifestaciones violentas y aunque no puede hablar de infiltrados en las protestas, sí comentó que algunos connacionales expresaron que no conocían a algunos de los que cometieron estos actos.

“Yo creo que lo importante es que no haya acciones violentas, eso sí no debe ser no sabemos además que tanta provocación no hubo realmente, porque escuchaba muchos paisanos que hablaron en las redes sociales que decían que había sido más bien personas que no conocían, que habían hecho estas acciones y hacer en todo caso acciones pacíficas siempre, y también procurar estar cerca de la familia siempre, resguardarse, no caer en ninguna provocación y no promover ningún acto de violencia nosotros no estamos a favor de ella”.

— Claudia Sheinbaum