Confirma Sheinbaum asistencia a G7 en Canadá alista reuniones bilaterales

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia a la Cumbre del G7, que se realizará los días 16 y 17 de junio en Canadá, evento al que fue invitada por el primer ministro de esa nación, Mark Carney.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria detalló que la cancillería trabaja en las reuniones bilaterales que tendrá con sus pares, dentro de las cuales se prevé que haya una con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Si ya decidí que sí voy a ir al G7, bueno me informa el canciller que el 16 en la tarde son reuniones bilaterales, y el 17 es la asamblea, la reunión, entonces estaría por allá. Me voy a ir en avión comercial, entonces no hay avión directo, entonces hay que hacer transbordo y bueno ya les informaría qué día estaría saliendo y qué día estaría regresando”.

— Claudia Sheinbaum