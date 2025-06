No estamos de acuerdo… con redadas no se combate el fenómeno migratorio: Sheinbaum

Expresó la presidenta Claudia Sheinbaum, su desacuerdo con las redadas que el gobierno de Estados Unidos, ha realizado en los últimos días , principalmente en Los Ángeles, California, e informó que son 35 los en dichas acciones.

Al encabezar la inauguración del Hospital de la Niñez Poblana IMSS-Bienestar en Puebla, la Primera Mandataria aseguró que tanto los consulados, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, están en comunicación con las familias de los mexicanos afectados, así mismo destacó que tras las manifestaciones contra esta medida del gobierno, su homólogo estadounidense, Donald Trump decidió enviar dos mil efectivos de la Guardia Nacional del país vecino.

“No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia, como se va a atender el fenómeno migratorio, es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tomen en cuenta todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera… esa es nuestra posición y siempre un llamado a la paz a la no violencia a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación ninguna”. —

Insistió en el llamado a la no violencia y la atención de los consulados mexicanos, además refirió el gobierno estadounidense, debe reconocer el trabajo de los migrantes en el apoyo a la economía de esa nación, algo que, dijo, ya ha hecho Trump anteriormente.

“En primer lugar, queremos decir que tenemos… hay que decirlo las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien , son hombres honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias… no son criminales son hombres y mujeres de bien, honestos. Tienen toda la solidaridad de su gobierno desde hace dos días de instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores, a la Red consular para que estuvieran en contacto, brindando todo el apoyo que se requiere”

Enfatizó, Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por la mano de obra y la estadía de los migrantes.

“Hay muchos poblanos y poblanas que viven en Nueva York, le dicen Puebla York porque Nueva York no sería lo que es, si no fuera por los poblanos que están allá… Los Ángeles, California, no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que están allá. Las y los mexicanos se van allá, pero los necesitan allá porque si no, no tendrían trabajo, Estados Unidos es lo que es gracias también al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera".

La Jefa del Ejecutivo Federal dio a conocer que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, entró en comunicación con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma y autoridades de ese país, para demandar el respeto de los derechos humanos; sin embargo, enfatizó que contarán con el apoyo del programa “México te abraza”.