Pide Brugada que construcción de viviendas no tarde años

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio instrucciones para que la construcción de vivienda nueva en la Ciudad de México no dure más que la que realizan las inmobiliarias privadas.

Eso se lo pidió al secretario de Vivienda, Inti Muñoz.

Vamos, agregó, a supervisar que esto se cumpla porque no tiene porque “tardar (la construcción) más que un proyecto privado”.

Al encabezar la entrega de 82 departamentos en la colonia Campestre Aragón, la funcionaria criticó a aquellos líderes que siguen engañando a la gente que necesita una vivienda y llevándola a ocupar terrenos en las zonas de conservación.

“Por eso no estamos de acuerdo cuando hay gente todavía que lleva a la gente a zonas verdes o de conservación ecológica. No, porque tenemos proyectos de mucha planificación para las mejores zonas de la ciudad donde hay servicios. No, no, de ninguna manera vamos a permitir. No vamos a permitir invasiones en las áreas protegidas de la ciudad”.

— Clara Brugada