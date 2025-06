Reprueba SNTE quema de sus instalaciones... Habrá denuncias, advierten

Luego del los actos vandálicos perpetrados por integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) contra un edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en calles del centro histórico, el Coordinador del Colegiado de Finanzas del magisterio, José García Mora, expresó su consternación y rechazo ante estos hechos.

En entrevista para W Radio, afirmó que la manifestación violenta es inaceptable y que se planea interponer denuncias legales para proteger el patrimonio de los trabajadores de la educación.

“Definitivamente sí porque este no es un asunto de una propiedad de los dirigentes, este es el patrimonio de los trabajadores de la educación y como dirigentes estamos obligados a acudir a las instancias legales que correspondan a efecto de poder pedir que se restituya los bienes de los trabajadores y que se castigue a quien resulta responsable”. — José García Mora

García Mora también subrayó la importancia del diálogo, el respeto en la lucha por las demandas magisteriales, y llamó a los disidentes a reflexionar sobre sus métodos, enfatizando que estos actos no representan a los maestros, quienes abogan por los niños y jóvenes del país.

“Solamente decirle a usted que esto no somos los maestros, esto que vieron hoy no somos los maestros, los dirigentes no hacemos así los reclamos ni trabajamos con estos métodos de presión”.

“Nosotros somos respetuosos de la vida orgánica de la vida social de este país y respetamos a las personas y a sus cosas, entonces rechazamos el tipo de acciones entonces los maestros no somos eso los maestros somos estamos a favor de los niños los jóvenes y a favor de México”. — José García Mora

Agregó que “todo el mundo tiene derecho a plantear sus métodos de lucha, pero lo único que privilegiamos en el Comité Nacional y en las secciones institucionales de todo el país es el diálogo, el respeto y siempre trabajamos a favor de los niños y jóvenes de este país, no afectándolos en su educación, pero además trabajamos a favor de México y es lo que eso deben tener seguro consciente y seguro los padres de familia”.

Lo que hoy no entendemos, no aceptamos, es este tipo de vandalismos. Para poder hacer valer o para poder hacer presentes las demandas justas de los trabajadores ese no es el mecanismo, reprochó el Coordinador del Colegiado de Finanzas del SNTE.

Por último, hizo un llamado a la disidencia magisterial a conducirse civilizadamente y evitar estas conductas “vandálicas” que nada bueno dejan y sí muestran una cara que la gente no quiere conocer, porque reiteró, “eso no son los maestros de México”.

