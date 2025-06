No me llamen Andy, pide Andrés Manuel López Beltrán( FOTO: Cuartoscuro )

Andrés Manuel López Beltrán, pidió que no lo llamen “Andy”.

“Yo me llamó Andrés Manuel López Beltrán y mi mas grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy, ¿no? Es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre”. —

Aseguró que a priistas como el presidente de PRI, Alejandro Moreno, o como el coordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, les da miedo mencionarlo por su nombre completo.

“Les da miedo y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo me llamó Andrés Manuel López Beltrán y ojalá dejen de llamarme con diminutivos y nombres que no son mi nombre. Andrés Manuel López Beltrán, No Andrés López Beltrán, no Andy López, etc”.

En el podcast que transmite la presidenta de Morena, Luisa Alcalde Luján, llamado “La Moreniza” el hijo de AMLO calificó al periódico de Wall Street Journal como un diario de “cuarta” y de ser un medio usado generalmente “para golpearnos”.

Yo no respondo a medios, dijo, porque los medios ya están muy quemados. “Los medios han perdido mucha credibilidad en base a esto a nadar de forma sincronizada, a difundir mentiras, notas falsas”.

Más allá del nombre, continuó, lo que estos medios tratan de hacer es ir contra el presidente López Obrador. “Sí, vamos aclarando esto. Yo soy el secretario de organización de Morena”.

“¿Cuándo un secretario de organización había estado en todas las portadas y en todas las notas y en todas estas columnas. La verdad es que me extraña que le den una importancia pues fuera de lo común a una secretaria de organización de un partido político”. —

Afirmó que él “heredo” los ataques que recibía su padre por parte de los medios de comunicación. “Ya desde el retiro de AMLO de la vida publica, pues se quedaron sin motivo para cobrar e chayote que cobran en muchos lados y pues se están enfilando todos en mi contra”.

Yo, añadió, les diría que se calmen, que se sosieguen, que “yo soy un simple secretario de Organización y que no es para tanto”.

En el podcast se insistió en que Morena fue el gran ganador de las elecciones de Durango y Veracruz, y que la oposición hizo fraude y usó las viejas prácticas políticas como la compra del voto y el acarreo.

Se quejó del también de que se le esté responsabilizando de no haber movilizado a sus huestes en la elección del Poder Judicial.

“Me están dando la responsabilidad del Poder Judicial cuando la ley no permitió que participáramos y no participamos en la elección”. —

