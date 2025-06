Exsubsecretario procesado por Estafa Maestra pide a Sheinbaum ir vs verdaderos responsables

El exsubsecretario de la Sedesol y la Sedatu, Enrique González Tiburcio, quien tiene cuatro procesos en curso por presuntos malos manejos e irregularidades relacionados con el caso de la Estafa Maestra, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda en contra de los verdaderos responsables del fraude e informe sobre el estado de las investigaciones.

En una misiva fechada el día de hoy y de la que Así las Cosas PM tiene copia, el exfuncionario señala que la intervención de la presidenta es necesaria pues hay funcionarios a cargo de la investigación que se han coludido para proteger a aquellos que se beneficiaron del fraude.

“Las investigaciones periodísticas, corroboradas por testimonios, contienen datos precisos sobre las personas involucradas, la mecánica y estructura de las operaciones ilícitas, así como el destino final de los recursos. Sin embargo, nada de esto ha sido puesto del conocimiento de nuestros tribunales y en cambio, algunos responsables han sido encubiertos por ciertos actores del sistema judicial, lo cual impide esclarecer los hechos y sancionar a los culpables”, dice la funcionaria.

Aunque la carta no refiere nombres, el año pasado Así las Cosas PM publicó una investigación realizada por la organización TOJIL denominada “La estafa de la Estafa”, en la que se documentó que el exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa González, fue el principal beneficiario de los presuntos sobornos de la Estafa Maestra, y que los funcionarios implicados en investigar los casos habían recibido sobornos que sabotearon varias indagatorias.

González Tiburcio, a quien se le iniciaron nuevos procesos apenas la semana pasada, afirma que el cómo otros funcionarios han sido chivos expiatorios de este caso, y que los procesos iniciados en su contra son una venganza luego de que en 2017 denunció ante el Ministerio Público que sus firmas fueron falsificadas

“Por más de seis años me he defendido conforme a derecho, procurando dejar en claro que mi firma fue falsificada en los convenios y que no participé en su ejecución. Mientras tanto, quienes orquestaron estos delitos permanecen en libertad, sin que se hayan iniciado investigaciones o procesos en su contra. Resalto y hago evidente que existe un alto riesgo de que, por el paso del tiempo, la acción penal prescribe, impidiendo que los responsables rindan cuentas”, agrega Tiburcio.

Luego de que esta semana el caso fuera referido por una persona en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, y de que la mandataria respondiera que sería bueno que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero informara del caso, Gutiérrez pidió que se aproveche esta oportunidad para que además de informarse se agilicen los casos contra los auténticos responsables, se proceda en su contra, y se esclarezca el destino final que tuvieron los recursos que fueron desviados.

El exfuncionario dijo estar en disposición de colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de estos hechos.

Zebadúa, eterno investigado

De acuerdo con datos a los que este medio tuvo acceso la FGR ha iniciado más de 20 carpetas de investigación en contra de Emilio Zebadúa González por diversos delitos de posible corrupción, sin que hasta la fecha ninguna de ellas haya sido judicializada exitosamente.

Una buena parte de las indagatorias provienen de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las que se le consideró el funcionario responsable de los malos manejos de recursos a través de diversos convenios. Hay además declaraciones de exfuncionarios que han señalado a Zebadúa y su equipo como el principal instigador.

A estos casos se suman nuevas investigaciones en curso que tanto la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, así como la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción de la FGR tienen en contra de Zebadúa por posible enriquecimiento ilícito, derivado de irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. Los casos están aún en integración ministerial.

El año pasado TOJIL documentó que Zebadúa había mentido al rendir sus declaraciones patrimoniales al asegurar que ni sus exparejas sin sus hijos eran sus dependientes económicos y que sus gastos no le eran atribuibles, lo cual según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera no es verdad.