Ganamos en Durango la alianza PRI-PAN, fue una elección tranquila y muy democrática: Esteban Villegas

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el gobernador de Durango, Esteban Villegas informó que la alianza PRI-PAN ganó la capital de Durango, fue una elección tranquila, muy democrática, “hubo municipios donde ganamos, donde perdimos hay que analizar”.

“Ganamos en Durango la alianza PRI-PAN de la que formo parte, no es la primera vez… vinieron gobernadores, mucha gente, pasaron muchas cosas… no hubo ni un solo detenido en el proceso electoral, que si pasaba, veíamos carros que no tenían placas, andaban polarizados, revisábamos, lo que hacemos normal todos los días en Durango por eso es uno de los tres estados más seguros de este país a pesar de tener colindancias con estados complejos, en tema de seguridad no hubo un solo detenido, una sola agresión”.

Villegas dijo que a la elección en Durango acudieron muchas personas, más de cien diputados federales, tres mil agentes de la Guardia Nacional (GN) y la Defensa y más de 4 mil personas se hospedaron en hoteles, estaban al 85 por ciento de su capacidad.

El gobernador de Durango comentó que tiene buena relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente con Claudia Sheinbaum, “le tengo gran respeto, te puedo decir hacen cosas en conjunto en Durango, también voluntad de la presidenta, la parte política es completamente distinta a la gubernamental, ella gobierna para todos los mexicanos y yo para todos los duranguenses independientemente de los partidos de los que provengamos”.

