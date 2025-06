Celebró la Presidenta la llegada a la SCJN de integrante de pueblos originarios

Con todo y caricatura que muestra a Hugo Aguilar Ortiz junto a la imagen de Benito Juárez, celebró la presidenta Claudia Sheinbaum que el abogado mixteco se perfila para ser un nuevo ministro y posible presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la mañanera, desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria recordó que será el Instituto Nacional Electoral (INE) quien defina quién encabezará la presidencia del máximo tribunal; sin embargo, señaló, ello solo pudo verse hasta que se reformó el Poder Judicial.

“Es un cambio muy importante, ahora hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, tiene que evaluar el INE quien va a ser porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres , entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o presidente del INE, pero nos da mucho gusto la verdad, no había habido una representación de una persona de pueblos originarios… desde Juárez, entonces sí es un cambio profundo”.

Así mismo, Sheinbaum Pardo respondió a los señalamientos de la oposición respecto a que tras la elección del Poder Judicial, Morena colonizó la Corte con candidatos afines a ese instituto político.

“Cómo van a reclamar si decidieron no participar, llamaron a no votar… ¿Cuál es nuestra propuesta? Que participen, no como partidos, como personas promoviendo… entonces ahora dicen bueno es que quedaron muchos que tienen fotos con López Obrador, pues sí, son los que decidieron participar, los que se inscribieron en las listas, los que pasaron la primera ronda, la segunda ronda, la tercera y después la gente votó por ellos ahora su tarea al llegar a la corte no es actuar partidariamente, su tarea es impartir justicia independientemente cuál sea su orientación política” .

En este sentido, insistió en que será tarea de los nuevos ministros brindar acceso a la justicia a todos, independientemente de su orientación política y no como lo hace la actual Corte por ello opinó no debe iniciarse una persecución contra quienes estaban en el Poder Judicial, con un “el que nada debe, nada teme” no descartó que pudieran presentarse denuncias en caso de encontrar irregularidades.

“Me parece que la nueva Corte, claro que va a depender de ellos, pues son autónomos, pero el nuevo Poder Judicial, pues tienen que concentrarse en hacer, que haya acceso a la justicia en nuestro país, esa es su principal función, si en el proceso de entrega-recepción porque en todo hay un proceso entrega-recepción, encuentran irregularidades, pues tienen que presentar, más ellos si son guardianes de la justicia, pero no debe haber desde mi punto de vista, no deben llegar a hacer un asunto de persecución, sino que deben concentrarse en el acceso a la justicia”.

La Jefa del Ejecutivo Federal, enfatizó que la relación que ella y el gobierno tendrá con los nuevos integrantes del Poder Judicial será de respeto y autonomía y confió que a partir de septiembre pueda verse una gran diferencia de los nuevos juzgadores.