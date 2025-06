No es un Poder Judicial cooptado porque lo eligió el pueblo, asegura Luisa María Alcalde

Tras la elección judicial, los números del Instituto Nacional Electoral indican que hubo apenas un 13% de participación ciudadana, algo que fue celebrado por el oficialismo.

En entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, destacó que “13 millones es un número importante, sobre todo porque no había elecciones concurrentes” y tenía sus complejidades.

“Fue un éxito, un ejercicio inédito, histórico que por primera vez la gente pudo decidir sobre un Poder que era intocable y que no se conocía prácticamente nada”. — Luisa María Alcalde

Aseguró que no habrá un Poder Judicial cooptado porque fue elegido por el pueblo, y que hoy se contará con mayor autonomía y transparencia. Negó que ganaran los candidatos cercanos a Morena.

A la derecha no le gusta este ejercicio porque no le gusta la democracia, puntualizó Luisa María Alcalde, no les gusta que participe el pueblo y decida, “es muestra de la hipocresía que los ha caracterizado siempre”.

También celebró que Hugo Aguilar, de origen indígena, se perfile como el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque puede surgir una enorme diferencia con una persona que representa a los pueblos originarios.

