Registra Edomex baja afluencia en casillas durante elección judicial

A pesar de que durante gran parte de la mañana y pasado el mediodía el clima fue benigno para el desarrollo del inédito proceso electoral que se llevó a cabo este 1 de junio para renovar al Poder Judicial, el Estado de México, particularmente la zona oriente registró una afluencia de electores baja.

En el municipio de Naucalpan de Juárez, muchas casillas abrieron pasadas las ocho horas (08:30 am) e incluso algunas minutos después de las 9 horas; el motivo, falta de papelería electoral y de funcionarios, algunos tuvieron que ser sustituidos por otros al no presentarse.

De acuerdo con estimaciones de la estrategia desplegada de observación electoral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, de un estimado de casillas con retraso del 25%, las causas fueron el reemplazo tardío de funcionarios y retrasos en apertura simultánea de casillas contiguas.

Durante el desarrollo de estos comicios brilló la falta de información sobre como votar en las planillas que para tal efecto se imprimieron, algunas personas de plano prefirieron no hacerlo y otras solo por cumplir con un deber ciudadano.

“Pues realmente no, porque siento que no votaría por alguien que ni tan siquiera conozco o que ni tan siquiera sé cuál es su procedencia, ¿no?... ¿Qué le parece la información que se brindó a través de las redes sociales y la televisión?... Pues muy básica, muy básica nada más. Ni te explica, ni te dice, ni nada. Ahí te avientan como borrero... ¿Sí sabe por quién hay que votar?... Es lo que te digo. En la tele nomás te dicen, brum, brum, brum, pero mucha gente igual que yo"

Otros de plano echaron mano de los llamados “acordeones” para saber por quien votar aunque rechazaron que éstos se los haya proporcionado algún partido político, sino que más bien “se pusieron a hacer la tarea”.

“¿Trae usted su acordeón?... Sí.. ¿De plano?... Sí es que está cruel Y luego hay que fijarse bien en los colorcitos, con los numeritos... ¿Y usted lo hizo o se lo dieron?... No, yo lo hice, con investigaciones en YouTube y así... ¿Trae usted su acordeón?... No, que creí que me estuve esforzando en ver quién había propuesto a quién. En la misma boleta dice quién los propuso, entonces es por eso que lo saqué uno que otro nombre conocido es el que pusimos”

