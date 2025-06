El gobernador Rocha se retiró de la casilla para votar

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tuvo que retirarse de la casilla en la que le toca votar este domingo porque al llegar le informaron que aún no estaba instalada.

El mandatario estatal arribó a las 8 de la mañana al Instituto Senda, ubicado en el sector Las Quintas de Culiacán para participar en las elecciones del poder judicial, sin embargo , ningún funcionario del Instituto Nacional Electoral había llegado al lugar, lo que impedía la instalación de la casilla.

Rocha Moya saludó a los funcionarios de casilla cuando arribaron y les comentó que regresaría alrededor de las 3 de la tarde a ejercer su voto, pues dio a conocer que viajaría a Mazatlán para asistir a un evento del Día de la Marina.

En entrevista con los medios de comunicación, el titular del poder ejecutivo en Sinaloa hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas este 1 de junio.

El gobernador reconoció que el proceso para estas votaciones es complicado , no obstante, aseguró no haber acudido a las urnas con acordeón ni celular.

“No, yo no traigo acordeón, ni celular. No voy a meter nada a la hora de votar. (…) Sí es complicado, no es fácil porque es muy diverso las candidaturas, hay mucha diversidad. Entiendo que van a dar varias hojas. La presidenta del INE dijo que hay que estudiar, pueden llevar sus notas”, expresó.

Jornada de violencia

La capital sinaloense ha vivido una jornada violenta en las últimas horas. Este domingo una cabeza humana con un mensaje escrito en una cartulina fue abandonada sobre la banqueta de una llantera, ubicada en la colonia Benito Juárez.

Pese a los hechos violentos, Rocha Moya dijo esperar que haya una buena participación en las elecciones del poder judicial en Sinaloa, al señalar que existe un operativo de seguridad para cuidar a la población.