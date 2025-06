INE confirma robo de 25 paquetes electorales en Chiapas… nueve casillas no fueron instaladas

Confirmó la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, las irregularidades registradas en el estado de Chiapas previo a la elección de integrantes del Poder Judicial.

Durante la inauguración de la sala de prensa que habilitó el INE para la elección judicial, señaló que en primer lugar se registró un robo de 25 paquetes electorales en Chiapas, motivo por el cual señaló, ya fue interpuesta la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FISEL).

“Aquí estamos confirmando, no hay nada que ocultar, hay que decirlo todo, no son 27 paquetes, son 25 paquetes, ya nuestro personal, nuestra delegación en el estado de Chiapas ya presentó ante la Fiscalía General de la República y la Fisel, las denuncias correspondientes para dar con el paradero de estos paquetes que se sustraen en el camino, en el traslado”.

Indicó que a nivel nacional se tiene el registro de 170 mil observadores electorales acreditados en los consejos distritales, mismos que podrán desplegarse en el total de 84 mil que son 83 mil 999, casillas, sin embargo, refirió que del total, en Chiapas no pudieron instalarse nueve.

“Hasta ahorita son 170 mil los acreditados. Esperemos que ese número de observadores pueda desplegarse en el total de las casillas que serían las 84 mil que son 83 mil 999, por eso decimos 84 mil. De las casillas solamente tenemos conocimiento hasta este momento, oficinalmente, en el estado de Chiapas, nueve casillas. Estoy en espera de recibir la información de que algún otro consejo haya ya declarado la no instalación. Pero les recuerdo que siempre estamos hasta el último minuto, buscando cómo sí instalar las casillas y no nos damos por vencidos para poder tener disposición de la ciudadanía, de las boletas electorales para nuestros votos”.

En materia de seguridad, explicó que se recibieron cinco solicitudes de seguridad de candidatos; cuatro a nivel federal y 1 local. De estos, detalló, tres pidieron apoyo con elementos de seguridad o vehículos y uno solicitó una línea telefónica abierta.

Por otra parte Taddei minimizó el riesgo que afecte el resultado, el uso de “acordeones” en los comicios de este domingo pues señaló, están justificados por el alto número de cargos a elegir y para evitar un voto a ciegas.

“Esta aplicación de Conóceles, Práctica y Ubica, y la cantidad de visitas que hemos tenido da cuenta de que hay un interés de la ciudadanía, por estudiar, por conocer, por saber. Pensemos que eso está sucediendo en todos y cada uno de los que vamos a acudir a votar y es posible llevar nuestras notas, sí, porque son muchos los votos que vamos a emitir mañana, hagámoslos todos con responsabilidad, no permitamos que nos digan que si alguien que si no hacemos uso de estos acordeones que conocemos, de otras indicaciones que se nos pueden estar dando en otro tipo de formatos, otras declaraciones que nos invitan a no votar, otras declaraciones que nos dicen por qué no es bueno el ejercicio, como hay otras que nos dicen por qué sí hay que salir a votar y a ésas hay que sumarnos, porque es un derecho que tenemos los mexicanos y las mexicanas”.

Recordó que durante la jornada “nadie puede estar repartiendo volantes, y menos en una casilla por lo que pidió denunciar ese tipo de prácticas.

Asímismo recordó que la ciudadanía recibirá seis boletas para la elección federal y en 19 entidades un número de boletas para la elección local, que va de tres a siete papeletas más.

Por último, Guadalupe Taddei, indicó que se realiza desde la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, las investigaciones al interior del INE, para hacer el tratamiento por la vía jurídica y también lo relativo a la fiscalización

En tanto, la consejera Rita Bell López Vences, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, celebró que la resolución del Tribunal se dio en buen tiempo y recordó que FISEL estarán desplegando su operativo como lo hacen en otros procesos electorales y estarán atendiendo también, por supuesto, estas vistas e iniciando la investigación hacia los canales que les lleve la investigación.

