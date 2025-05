GN y Policía desalojan concierto de Fermín Murguía… Foro Alicia exige esclarecimiento

Sin dar a conocer motivo alguno, anoche elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, junto a elementos del Ejército Mexicano, desalojaron el Foro Alicia, durante un concierto del artista vasco Fermín Muguruza.

De acuerdo a Ignacio Pineda, integrante del Multiforo, fue alrededor de las cinco de la tarde cuando un inspector de la alcaldía Cuauhtémoc, se acercó para preguntar sobre el giro del lugar ubicado la calle Eligio Ancona, de la colonia Santa María la Ribera.

“Me preguntó que ¿cuánto tiempo teníamos? Le comenté que la visa cumplía 30 años y que teníamos en la Santa María la Rivera un año como con dos meses, preguntó si teníamos un documento, le enseñé nuestra licencia que está colgada como espacio cultural número uno de la Ciudad de México, reconocido por el Gobierno de la ciudad y por el Congreso de la ciudad... no sabía de ese documento y me dice que puede tener una por qué no estoy presentando el plan de trabajo de Protección Civil de este de ese día".

Se informó que durante un operativo para inhibir la delincuencia en la alcaldía, las fuerzas federales y elementos policiacos, detectaron una concentración de gente en el lugar, por lo que procedieron a solicitar los permisos del evento, y tras una revisión, procedieron a cancelar el evento.

De acuerdo a Ignacio Pineda, no se cometió ninguna infracción tras abrir las puertas a las seis de la tarde, por lo que calificó el acto como provocación.

“Al 10 para las siete se sube Fermín, empieza a tocar… tenemos un ingreso de cuatrocientas y tantas personas y estamos en concierto de pronto veo y estoy en la puerta… veo que llegó un convoy con muchas unidades de la Guardia Nacional sorprendente… que venía el jefe de policía de la Santa María, se baja el señor nos rodea con toda la Guardia Nacional, me dice que nadie salga y que nadie entre, le digo sí que no hay problema, me dice que paren el concierto de inmediato que van a ingresar, le pido de favor que no que yo me encargo de pagar el concierto porque no ingrese porque va a cocinar algo de violencia con los asistentes que no van a entender”.

Enfatizó que las personas que acuden a ese concierto son mayores de 40 años y podrían revisar que no había aglomeración y le explicó a Fermín y al público lo solicitado, sin que se callera en actos violentos que afirmó, tenía la intención la policía.

“El tipo me manda llamar, me pregunta que quién soy yo, que a qué me dedico, que qué tengo que ver con las autoridades, que si tengo padrinos, le dije que no, que no sé de qué estamos hablando, que hacemos cultura en este espacio… no entendemos qué pasó, no tenemos un documento, nada, nada, quién dio la orden, de dónde viene la orden para que se parara el concierto y sacáramos al público, lo que creemos como Alicia es que fue un acto de provocación, querían detenidos, querían violencia, querían que llevaran gente, querían la nota roja, muchos medios decían que estaba saturado y no es cierto, no había nadie en la calle, queremos que se esclarezca, solicitamos que se esclarezca, la cultura no es un lujo, es un derecho”.

Alcaldía no ordenó operativo: Alessandra Rojo de la Vega

A través de su cuenta de “X”, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se calificó como defensora de la libertad de expresión y se deslindó del operativo y señaló que la demarcación “no tiene ninguna facultad, ni mando sobre los cuerpos de seguridad del Estado”.

Al señalar “que las expresiones del artista hayan sido censuradas”, lamentó la cancelación de la presentación de Fermín Muguruza e insistió que no fue informada de la actuación de autoridades.