¿Cuánto va a aumentar el precio del Metro en Monterrey? Esto sabemos sobre la nueva tarifa de junio

El servicio del metro es importantísimo en México, tan solo en la Ciudad de México es uno de los medios de transporte más usados, que permite a miles de pasajeros moverse alrededor de la ciudad, y es el mismo caso para otras ciudades del país. Tal es el caso de Monterrey, que experimentará un cambio en sus tarifas que te detallamos a continuación.

¿Aumentará el precio del Metro en CDMX?

No, no te espantes. El servicio del metro en la capital del país se mantiene en los 5 pesos. Además, las autoridades no han anunciado ningún aumento en la tarifa para poder subirse y moverse en la popular “limosina naranja”.

¿Y en Monterrey?

A partir de junio de 2025, el servicio del metro en Monterrey presentará un ajuste en su tarifa. Esto se debe a un esquema que desde 2022 contempla aumentos graduales con el objetivo de garantizar recursos para el mantenimiento y la expansión del sistema en la ciudad.

¿Cuál será la nueva tarifa?

Como ya dijimos, desde junio de este 2025, el Metro en Monterrey, mejor conocido como Metrorrey, pasará de costar 9 pesos a 9.10 pesos por viaje. Aunque el incremento puede parecer mínimo, para muchas personas representa un golpe directo al bolsillo, especialmente considerando los costos acumulados del transporte diario.