Más de 140 mil empresas solicitaron un crédito durante el 2024

En 2024, más de 140 mil empresas realizaron alguna solicitud de crédito o financiamiento, lo que representó un 50% del total de las empresas, esto fue lo que dio a conocer la Encuesta Nacional de Financiamiento a las Empresas (ENAFIN) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Al presentar el resultado de dicho trabajo, destacó que de ese total casi el 50% ha tenido algún crédito o financiamiento y 4.1 % no lo han tenido. De acuerdo a la directora general de Estadísticas Económicas del INEGI, Susana Pérez Cadena, un 21.9% de empresas mencionaron que por diversos motivos no recibieron el crédito solicitado.

“Que no le dieron motivos ni razones el 21.9% de los de las empresas mencionan esto, el 21.6 mencionan que le dijeron que las garantías no eran suficientes o no tenían aval, por su historial crediticio el 18%, porque no cumple con los requisitos o no pudo comprobar ingresos el 18%, por baja capacidad de pago el 16%, por un mal historial crediticio 15%, tenía muchas deudas no tenía plan de negocios la empresa de nueva creación es demasiado joven”.

— Susana Pérez Cadena