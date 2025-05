Conavi 2025: Casas nuevas para quienes no tienen Infonavit ni seguro social

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha puesto en marcha un programa social enfocado en facilitar el acceso a una vivienda digna, segura y accesible para sectores de la población que no pueden obtener un crédito hipotecario a través de instituciones financieras tradicionales, Infonavit o Fovissste.

Se trata de una estrategia nacional del Gobierno Federal para reducir el rezago habitacional. También representa una oportunidad concreta para miles de familias mexicanas que han sido históricamente excluidas del mercado formal de vivienda.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Este programa está dirigido a personas y familias que perciben ingresos mensuales iguales o menores a dos salarios mínimos, lo que equivale aproximadamente a 16 mil 728 pesos. El Conavi busca atender especialmente a sectores que enfrentan mayores barreras estructurales para acceder a una vivienda propia. Entre los principales grupos prioritarios se encuentran:

Mujeres jefas de familia , que muchas veces enfrentan condiciones laborales precarias o inestables.

, que muchas veces enfrentan condiciones laborales precarias o inestables. Adultos mayores , especialmente aquellos que no cuentan con pensión ni seguridad social.

, especialmente aquellos que no cuentan con pensión ni seguridad social. Personas con discapacidad , cuya inclusión es una prioridad en las políticas de bienestar social.

, cuya inclusión es una prioridad en las políticas de bienestar social. Pueblos indígenas , históricamente marginados del acceso a infraestructura básica y servicios.

, históricamente marginados del acceso a infraestructura básica y servicios. Jóvenes estudiantes y trabajadores, quienes podrán acceder a un esquema de vivienda en renta como etapa previa a la adquisición.

¿Qué tipo de vivienda se ofrece?

Las casas contarán con una superficie mínima de 60 metros cuadrados. Están diseñadas para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio. Las viviendas incluirán:

Tres recámaras para brindar espacio adecuado a las y los integrantes del hogar.

para brindar espacio adecuado a las y los integrantes del hogar. Todos los servicios básicos , como agua potable, electricidad, drenaje y conexión a vías principales.

, como agua potable, electricidad, drenaje y conexión a vías principales. Ubicación en zonas seguras, con acceso a escuelas, centros de salud y transporte público.

El esquema de financiamiento está diseñado para ser accesible y sin intereses, ya que incluye un subsidio directo por parte del Gobierno Federal. Los pagos podrán realizarse en plazos de hasta 30 años, lo que representa una opción viable para personas con ingresos bajos o variables.

Formas oficiales de registro

Conavi ha definido dos mecanismos formales para seleccionar a las personas beneficiarias. Es importante recalcar que no existe una página web ni un formulario digital para registrarse, y que cualquier ofrecimiento por fuera de los canales oficiales puede ser un intento de fraude.

1. Censo domiciliario

La Secretaría del Bienestar, en coordinación con los Servidores de la Nación, lleva a cabo un censo casa por casa. Mediante esta labor territorial, se identifican directamente a las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad y que podrían ser candidatas al programa. Este método garantiza que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan.

2. Módulos de inscripción en zonas marginadas

En comunidades con alta marginación o rezago social, se instalarán módulos temporales de atención ciudadana, donde se podrá realizar el registro presencial. Las ubicaciones y fechas de estos módulos se darán a conocer mediante las redes sociales oficiales de Conavi.

Para iniciar el trámite, las personas interesadas deberán presentar:

Comprobante de ingresos que no superen dos salarios mínimos.

Documento que acredite residencia de al menos cinco años en la comunidad.

Certificado de no propiedad, emitido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

¿Cómo se eligen a los beneficiarios?

El proceso de selección es riguroso y está estructurado en ocho etapas. Cada paso garantiza la transparencia del programa y asegura que los recursos públicos sean utilizados con responsabilidad:

Identificación de las zonas donde se construirán las viviendas. Evaluación técnica del suelo para verificar que sea viable para proyectos habitacionales. Diagnóstico socioeconómico para conocer las condiciones reales de las familias. Instalación de módulos de atención o levantamiento de censo. Selección de personas candidatas conforme a los criterios de las Reglas de Operación. Realización de asambleas informativas para aclarar dudas y explicar el proceso. Integración de expedientes con información y documentación oficial. Validación de datos y asignación definitiva de los apoyos.

Proyecciones para 2025

De acuerdo con el titular de Conavi, Rodrigo Chávez, para el año 2025 se contempla la construcción de al menos 100 mil viviendas nuevas y la ejecución de 100 mil acciones de mejoramiento habitacional en hogares que ya existen. Estas acciones estarán concentradas principalmente en entidades con mayor rezago, como el oriente del Estado de México, donde recientemente se entregaron 50 mil subsidios para mejoramiento de vivienda.

Recomendaciones finales

Conavi no solicita dinero ni utiliza intermediarios para otorgar viviendas. No hay contacto personalizado por teléfono o redes sociales ofreciendo un registro a cambio de algún pago. En caso de que algo así suceda, se recomienda no proporcionar datos personales y reportar este evento a las autoridades.

Toda la información actualizada y oficial será publicada directamente por Conavi y la Secretaría del Bienestar en sus canales institucionales.