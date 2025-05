Tenemos una participación estimada para la elección del 1 de junio de 23%: Heidi Osuna

Tenemos una estimación de un 23% de participación en el proceso electoral del Poder Judicial a realizarse el próximo 1 de junio , en una encuesta previa había desconocimiento incluso de la fecha en que se llevará a cabo. señaló la directora de Enkoll, Heidi Osuna, en su análisis de la reciente encuesta hecha para W Radio y EL PAÍS.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, resaltó que durante la conferencia mañanera, la presidenta puntualizó que 72% de los mexicanos afirma que la elección la reforma al Poder Judicial es necesaria, frente a un 23% que la señala como innecesaria.

“Hasta la oposición a Morena piensa que esta reforma elección es necesaria”, dijo.

De acuerdo a las afinidades partidistas , puntualizó que piensan que es necesaria que esta reforma al Poder Judicial es necesaria:

Apartidistas 61%

Morenistas 81%

Panistas 58%

Emecistas 66%

Priistas 59%

Refirió que la gente quería una reforma al poder Judicial, pero que “todo va a depender de cómo se comporten los jueces y ministros para saber si fue una buena decisión o un desacierto”.

Aunque reconoció que hubo menos propaganda y penetración de la misma en la sociedad, la gente ya se encuentra más informada sobre el proceso.

¿Conoce el mexicano a los candidatos?

Solo un 23% dice conocer a los candidatos, frente al 77% que no los conoce. Por lo que se puede deducir que “van a votar a ciegas” y que el 77% que no los conoce “podría no ir a votar”.

Poco y algo informados sobre quiénes son los candidatos a la elección del PJ se han manifestado los mexicanos. Ampliar

¿Cómo va la presidenta Sheinbaum?

De acuerdo a la evaluación hecha a la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum en la encuesta nacional, Osuna detalló que la “aprobación sigue muy alta”.

“Este es el momento más alto registrado con 83%", en la aprobación de la gestión de la mandataria mexicana. Ampliar

Recordó que desde el inicio en diciembre, con 76%, se ha mantenido al alcanzar un 80% en marzo y 83% en mayo, frente al 15% que la desaprueba y 2% que no sabe.