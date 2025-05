Con respaldo del pueblo xochimilca, la alcaldesa Circe Camacho comparece ante el Congreso de la CDMX

Xochimilco fue escuchado en el Congreso de la Ciudad de México. Tras su primera comparecencia durante la mañana de este viernes, la alcaldesa Circe Camacho recibió el respaldo de vecinos, colectivos y líderes comunitarios que reconocieron su voz firme y honesta al rendir cuentas sin simulaciones ni pactos con grupos de poder. “El pueblo sí puede” se convirtió en el mensaje central que resonó en redes sociales y en las calles aledañas al recinto del congreso de la ciudad.

Durante su exposición, la alcaldesa evidenció el abandono y desorden que dejaron gobiernos anteriores, y reafirmó su compromiso de gobernar para todas y todos, sin favoritismos ni intereses personales. Le habló de frente al Congreso, defendiendo el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre su territorio, sus recursos y su destino.

Este respaldo ciudadano no es casual: es el resultado de una gestión cercana, valiente y coherente con los principios de la Cuarta Transformación. Camacho Bastida ha recorrido los barrios, ha abierto el diálogo y ha emprendido acciones que comienzan a devolver la dignidad a Xochimilco.

La alcaldesa recalcó que hoy las prioridades son otras: el bienestar de los pueblos originarios, el rescate del patrimonio ambiental, y la construcción de una administración que sirva y no se sirva del poder. “No venimos a negociar con los de siempre, venimos a abrir camino para los que nunca fueron escuchados”, afirmó ante diputadas y diputados.

La comparecencia marcó un antes y un después, por primera vez en mucho tiempo, una alcaldesa no llegó a justificar lo injustificable, sino a enfrentar con verdad los retos de su gobierno. “Hoy, en Xochimilco, el pueblo habla por sí mismo, y ese es el verdadero cambio”, afirmó la alcaldesa. Con esta comparecencia, no sólo rindió cuentas, también dejó claro que gobernar con principios no es debilidad, sino fuerza.

Alcaldía Xochimilco

#TierraDeGuardianes