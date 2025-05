Se comunica Sheinbaum con Trump, es la séptima llamada en su gestión

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que esta mañana habló con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con el fin de hablar sobre comercio y aranceles.

Al inicio de la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la mandataria agregó que se pretende avanzar, con esta séptima llamada telefónica, en las negociaciones en torno a estos temas que Interesan al gobierno de México.

Apuntó que por eso la conferencia de prensa en Palacio Nacional se llevó a cabo una hora después de lo habitual, ya que en lugar de comenzar a las 7:30 inició a las 8:30 de la mañana.

“Movimos un poco la conferencia porque tuvimos una llamada temprano con el presidente Trump. Mañana se va el Secretario Economía Washington a tener una reunión. Seguimos hablando sobre los temas comerciales. No nada en particular, si no seguimos negociando y con buena relación y buena comunicación”, dijo la presidenta.

Sheinbaum Pardo recordó que en el caso de la industria automotriz México tiene una situación preferencial.

“Aunque quisiéramos más y seguimos trabajando sobre el acero y el aluminio. No quisiera abundar mucho más”, insistió.

Subrayó que este diálogo se da previo a la Reunión de alto nivel que celebrarán este viernes integrantes de ambas partes en materia comercial.