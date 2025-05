No me sorprende la reacción de la Presidenta sobre mi trabajo: Tim Golden

No me sorprende realmente la respuesta de la presidenta , yo he estado escribiendo de este tema durante muchos años en México, la gente que conoce mi trabajo tiene su criterio y yo estoy muy cómodo con los niveles de respeto para mi trabajo, afirmó el periodista Tim Golden, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara lo publicado por el periodista respecto a la existencia de nombres de funcionarios del actual gobierno a los que Estados Unidos retiraría la visa o estarían bajo investigación.

En entrevista para “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola, el periodista afirmó que muchas de las cosas que pasan en materia de seguridad, viene de la Casa Blanca, donde muchos de los funcionarios están diseñando la política de seguridad hacia México, no solo es el FBI y la DEA, sino una fuerte colaboración de la CIA, el Departamento de Defensa y otras agencias.

Detalló que “se estudia la posibilidad de sanciones contra funcionarios”, la óptica es por negociación con aranceles, “te doy esto, te quito lo otro... están empujando a México”.

“Según me han dicho, hay otros casos -como el de Marina del Pilar- no tengo el motivo de las acciones”.

<i>“Me han contado de esta lista y de otra desde 2019, con un rastreo similar de casos legales e investigaciones que podrían vincular a funcionarios y exfuncionarios con el narco”. </i> — Aseguró Golden.

Aunque dijo conocer los nombres, el periodista se negó a compartirlos. “No sería justo echar una serie de nombres”.

Te puede interesar: Piden que SRE informe sobre notificaciones de EEUU a funcionarios señalados por delitos

Señaló que para las agencias de seguridad “a partir del 2018 en México el crimen organizado ha ido extendiendo y ganando poder frente al gobierno, en tiempos de López Obrador el gobierno o se echó para atrás”.