Propone Clara Brugada instalación de un gabinete de la diversidad sexual

En la Ciudad de México el amor no se castiga, se celebra, la diversidad no se esconde se abraza, y en esta ciudad quien discrimina tiene castigo, la identidad no es un delito, pero aún nos falta más, reconoció la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Al conmemorar el Día Mundial contra la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia 2025 en el corazón de la Ciudad de México (Centro Histórico) donde acompañada de activistas, funcionarios e integrantes de la comunidad LGBTIQ+, intervino una calle del primer cuadro pintando el asfalto con los colores de la diversidad, Brugada Molina propuso descentralizar la política pública para que en todos los territorios de la ciudad se hable y concientice de los derechos acompañados de acciones de prevención.

“Tenemos que hacer que las campañas contra la discriminación lleguen a todos lados. Lleguen a los pueblos originarios, lleguen a las unidades habitacionales, lleguen a las escuelas, lleguen al metro, lleguen a los espacios públicos. Y eso significa desplegar el Gobierno de la Ciudad con una gran estrategia que ayude a que esta ciudad pueda seguir transitando, mejorando, previniendo y cada vez tomando más conciencia”, apuntó la jefa del gobierno capitalino.

FOTO: MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Quiero convocarles a que construyamos juntas y juntos un gran plan para nuestra ciudad. Pongámonos de acuerdo en dos o tres ejes de fuerza para la comunidad #LGBTTTIQ+, que nos permitan garantizar una transformación verdadera y nos comprometan colectivamente a hacer de esta… pic.twitter.com/O8da5EZbrD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 17, 2025

En ese tenor, Brugada propuso la instalación de un gabinete de la diversidad sexual integrado por instituciones de gobierno y activistas no sólo para reaccionar sino para garantizar que esta estrategia se cumpla.

“Por eso, proponemos la instalación de un gabinete de la diversidad sexual, un gabinete que esté compuesto tanto por gobierno, es decir, las instituciones de gobierno, como también activistas de la diversidad sexual. Así que, un gabinete que funcione cotidianamente, no sólo para reaccionar, como bien se dijo, sino para estar garantizando que esta estrategia se cumpla a lo largo y ancho de la ciudad”, expuso Brugada Molina.

Hoy seguimos construyendo sobre los cimientos de la Ley para el reconocimiento y la atención de las personas #LGBTTTIQ+, una lucha que se ha forjado durante décadas y que encontró impulso firme durante el gobierno de la doctora @Claudiashein en la Ciudad de México. Como… pic.twitter.com/z1oer3UYMa — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 17, 2025

La jefa del Gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de otra clínica especializada “Condesa” en el norte de la capital, así como servicios itinerantes de salud a través de las Ferias de los Derechos Arcoiris.

Asimismo, recordó que la celebración del Mundial de Futbol en nuestro país el próximo año, se realizará en el mes del orgullo de la diversidad por lo que llamó a la comunidad LGBTQI+ a prepararse para tener un mundial sin transfobia, ni exclusión y en donde se detenga a cada paso problemas de discriminación.

“Así que hay que prepararnos. Y preparar a esta ciudad para el mundial no sólo es preparar con obras, sino es prepararnos con conciencia que vamos a tener uno de los eventos más importantes del mundo y que los vamos a recibir con una sociedad en el que se respeta a la diversidad sexual. Así que un mundial con respeto a la diversidad sexual. Ese es uno de los grandes puntos y temas que tenemos que hacer”, convocó la jefa del ejecutivo local.

Hoy conmemoramos el #DíaInternacionalContraLaHomofobia, Bifobia, Transfobia y Lesbofobia, y reconocemos también la dignidad, la resistencia y la historia de quienes han luchado incansablemente por sus derechos. Junto a integrantes del @Congreso_CdMex, del gabinete del @GobCDMX y… pic.twitter.com/4s3HdR7x4V — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 17, 2025

Por último, convocó a la comunidad para elaborar un gran plan con ejes que garanticen una transformación verdadera de esta ciudad, para ello citó a activistas y organizaciones civiles la próxima semana en la sede del gobierno capitalino para llevar sus ideas y propuestas y en un mes construir dichas iniciativas.

¡Nos vemos en la marcha del orgullo! invitó Brugada Molina.

En su oportunidad, la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), Geraldina González De la Vega Hernández, reconoció que, aunque mucho se ha hecho para combatir la discriminación y violencia que enfrentan diariamente las personas LGBTIQ+, en los espacios privados y públicos de nuestro país, las cifras hablan por sí solas.

En nuestra ciudad el amor no se castiga y la diversidad no solo se respeta, sino que se defiende y se abraza todos los días. Erradicar el odio es un compromiso colectivo y permanente, porque creemos en una #CiudadDeDerechos donde todas las personas puedan vivir con dignidad, sin… pic.twitter.com/0mpe7DvBcu — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 17, 2025

Aunque la Ciudad de México es un referente en la protección de los derechos humanos y el combate a la discriminación, ésta sigue siendo un problema. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México levantada en 2021, del 25% de las personas que viven y transitan en la ciudad dijeron haber sido discriminadas, 81% considera que existe discriminación hacia los hombres gay y el 70% hacia personas lesbianas o mujeres lesbianas y el 70% hacia personas trans.

Además, de acuerdo con los informes de atención de casos del Consejo en 2024, de manera histórica, las personas de la comunidad se ubican en los primeros lugares de las atenciones realizadas. De igual manera, durante el año pasado se identificó que los primeros motivos por los que se recibieron denuncias en el área de atención del COPRED están la identidad de género, la orientación sexual y la transfobia con más de 20 atenciones, informó la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En este evento se destacó que este año por primera vez, la Red de Ciudades Arcoíris, la Rainbow Cities Network, a propuesta de la Ciudad de México, lanzó un comunicado global en defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+. Este será replicado desde las cuentas oficiales de algunas ciudades, de todas las organizaciones, desde la Ciudad de México también, y se invitó a todas, todos, todas y todes a replicar este comunicado, para enviar una señal clara que las ciudades están unidas para defender los derechos humanos frente a cualquier intento de exclusión y retroceso.

Hoy refrendamos nuestro compromiso con una ciudad donde amar libremente y vivir con orgullo no solo es un derecho sino una realidad. 🌈 Aquí nadie sobra. Aquí todas las identidades caben.

Seguiremos trabajando para erradicar la discriminación, el odio y la violencia hacia las… pic.twitter.com/qe1isR9dqV — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 17, 2025

#EnVivo ▶️ Acompáñame al evento conmemorativo por el Día en Contra de la LGBTIFobia. https://t.co/4nWLHzRJLk — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 17, 2025

