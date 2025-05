Desde la sierra tarahumara llama Sheinbaum a votar el 1 de junio

Desde la sierra tarahumara la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien estuvo por tercera ocasión en gira de trabajo por el estado de Chihuahua, llamó a la población del país a salir a votar el próximo 1 de junio para renovar el Poder Judicial.

En una nueva embestida contra el Poder Judicial, y al encabezar el “Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara”, en el Centro Ceremonial Tepehuano, del municipio Baborigame, Guadalupe y Calvo de pura cepa rarámuri, la titular del Ejecutivo Federal, reprochó que la justicia no ha sido pareja en México.

El Poder Judicial, subrayó tiene mucha corrupción e históricamente se ha atendido al que tiene dinero, para el que no tiene no hay justicia y por eso se tomó la decisión de que ahora el Poder Judicial sea electo por el pueblo, que no sea la decisión solamente del Senado de la República o propuesta del presidente.

“Entonces, el primero de junio va a haber elecciones en México, en todo el país, por primera vez en la historia. Va a haber casillas, así como se vota para presidente, presidenta, presidenta municipal, diputados, diputadas. Igual ahora, el primero de junio va a haber casillas para elegir al Poder Judicial, a los ministros, ministras de la Corte, a los magistrados y a los jueces. Así que esta es una invitación para que todas y todos participemos el primero de junio y que elijamos a aquellas personas que estén cerca del pueblo, a quienes ustedes decidan, pero que estén cerca del pueblo, que esa es parte de este gran cambio que vive nuestro país”, expuso la titular del Ejecutivo Federal.

Tras firmar decretos para la entrega de tierras en esta comunidad de la Sierra Tarahumara, Sheinbaum entregó escrituras territoriales a comunidades indígenas, reafirmando su compromiso con la justicia social y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y ya entrada en gastos anunció que este año las comunidades recibirán recursos de manera directa a través de asambleas.

“Ah, que, por cierto, también este año las comunidades van a recibir recursos de manera directa, porque eso es resultado de que en el segundo constitucional ya se reconozcan a los pueblos indígenas. Por primera vez los pueblos van a tener un recurso propio que va a ser entregado de manera directa en asambleas, en todas las comunidades”, anunció con alegría la presidenta de México.

Sheinbaum refirió que el Plan de Justicia, que sigue cristalizándose, comenzó en 2018 con la llegada de la 4T y Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, a quien consideró “el mejor presidente que ha tenido México”.

Recordó que de 1982 hasta 2018, en México gobernaban “los más ricos de los ricos” o los presidentes del periodo neoliberal gobernaban para ellos.

Dijo que durante el neoliberalismo los más pobres fueron despojados y el Plan de Justicia para la Sierra de Chihuahua representa la justa restitución de los bienes y derechos de los pueblos indígenas, para que puedan vivir y con dignidad.

De ahí la jefa del Ejecutivo Federal partió hacia Los Cabos, Baja California Sur, donde encabezará el arranque de obra del Hospital General Regional de Los Cabos.

Plan de Justicia en la Sierra Tarahumara. Guadalupe y Calvo, Chihuahua https://t.co/u0BJRS4pxR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 17, 2025

