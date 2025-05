Complicado darle pelea a Trump porque le urge recabar impuestos: Fernández de Castro sobre remesas

En entrevista con Carlos Loret de Mola, en analista, Rafael Fernández de Castro, informó que el rechazó de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el impuesto a las remesas afectaría el convenio de doble tributación entre México y Estados Unidos, tiene que haber coordinación, además puede ser discriminatorio para los indocumentados, es complicado darle la pelea a Donald Trump porque lo que le urge a su gobierno es recabar impuestos, “no lo veo fácil, no entiendo porque decidido Sheinbaum ir a la ofensiva, se puede hacer lo mismo sin anunciarlo, no sé porque cambio de estrategia, decidió mostrarse más nacionalista”.

Fernández de Castro dijo que el tema de los impuestos a remesas va a ser complicado para México porque Estados Unidos “va a tratar de sacar dinero de donde sea”, se complicará para los mexicanos porque deberán entregar el dinero en efectivo, ambos países tendrán afectaciones en su economía, será difícil para el Congreso de Estados Unidos no aprobarlo porque necesitan “rascar de todos lados” para llegar al presupuesto.

“Los cuatro años de Trump van a ser una montaña rusa, es una semana compleja, no veo vínculos entre un tema y otro, lo de la visa de la gobernadora y su esposo ya se veía venir, hay muchos rumores en Baja California, es un tema que tiene que ver con justicia, están amenazando quitar más visas, hay esta idea en cuestiones de corrupción pero no sabemos mucho, la presidenta no sabe, el Departamento de Estado ha sido hermético en por qué se les quito la visa, hay muchos rumores en San Diego, en Tijuana, pero hoy por hoy no sabemos“.

El analista señaló que desde hace tiempo hay rumores sobre el esposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Torres y su hermano que fue servidor público, estuvo encargado de la Aduana de la frontera, “habrá que esperar, algo vamos a saber”.

Mencionó que el hecho de que Marina del Pilar no pueda entrar a Estados Unidos afecta su mandato, “si para México, Estados Unidos es importante, para Baja California la relación con California es central, claro que afecta la vida de Baja California”.

