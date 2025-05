Rechaza Sheinbaum que agentes de EU participaran en el desmantelamiento de laboratorios en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que elementos de Estados Unidos participaran en el desmantelamiento de narcolaboratorios en Sinaloa, después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) publicara una fotografía en la que sugiriera presencia en Sinaloa.

“Es falsa la nota y esa fotografía que sale no corresponde a ninguna operación en México. Desde hace muchos años, desde que estuvo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la fecha, no participa ni coordinando elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. Entonces, esa fotografía que se está viendo, ¿de dónde salió esa fotografía primero? Si hay elementos de otro país de EU, de alguna agencia... Y segundo, esa fotografía, ¿a qué corresponde? Pero no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación".

— Explicó la presidenta