Los Ángeles Azules tendrán que modificar su logística luego de sufrir un asalto

Los Ángeles Azules fueron víctimas de la inseguridad de México, debido a que el viernes pasado fueron detenidos por un falso retén en el kilómetro 61 de la carretera México-Puebla, en dirección a Ciudad de México.

Nunca antes les había ocurrido una situación similar, en la que incluso desapareció por completo el autobús con todo y equipo, dijo Elías Mejía, integrate de Los Ángeles Azules, en entrevista para Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar.

#AsíLasCosasPM "No hay carreteras seguras": Dr. Elías Mejía, líder de Los Ángeles Azules @angelesazulesmx , con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico

Debido a que se presentan en las ferias, aniversarios de ciudades y conciertos, tienen que andar mucho en carretera, que representa un riesgo debido al incremento en la inseguridad.

“Estamos hablando de las carreteras en general, de todas, pero dime una tú que sepas, Enrique, que sea muy segura, tu dime una carretera, cualquiera que sea segura al 100 por ciento... No, no hay, no hay carreteras seguras”.

— Elías Mejía