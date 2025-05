Exhiben a trabajadoras de ‘Europiel’ por malos tratos laborales, filtran videos de gritos hacia empleados

Así eran nuestras "reuniones motivacionales" en Europiel: gritos, humillaciones y amenazas si no cumplíamos con las reventas forzadas dentro de cabina. "¿𝐋𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐧𝐠𝐨 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐚𝐝𝐨? ¿𝐋𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐛𝐨 𝐥𝐚 𝐜𝐮𝐨𝐭𝐚? ¿𝐋𝐀𝐒 𝐌𝐔𝐋𝐓𝐎?" -SubEve *El cero era por no vender en un día, aunque llevaras 100mil de venta en lo que iba de la semana. 🔴Nos obligaban a revender dentro de cabina, con clientas desnudas, incómodas y hartas de tanto hostigamiento. Algunas nos corrían, otras aceptaban por presión... y luego se arrepentían. Esto no es motivación ni servicio: es violencia laboral y abuso hacia las clientas. No, no estábamos cómodas, no parábamos en todo el día con tareas administrativas extra + labor de venta, no comíamos y en ni al baño nos permitían salir sin enviarles fotografía para comprobar que estábamos en el baño, ¡una locura! Ay, ese Europiel... es el mismísimo averno. 𝗖𝗔𝗦𝗧𝗜𝗚𝗢𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗡𝗢 𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥: MULTA: Quitan dinero del salario base por contrato. CANDADO: No pagan comisión por ventas, aunque llegues al potencial... si no cubres el objetivo de reventa, no hay comisión.Nos tomaban fotos para exhibirnos en grupos de slack como las "Flojas" SUBIR CUOTA: Jamás alcanzarás la meta☠️un camino rápido al despido injustificado. DESPIDO INJUSTIFICADO: Llegar a tu turno 🤡, te hacen vivir un infierno ese día y te dirán "te vas, pero ya", tronándote los dedos. O peor, te hacen explotar para que renuncies por tu cuenta. 👉Y, siendo honesta me hervía la sangre ver a una clienta quemada por un láser mal aplicado, consecuencia directa de la falta de capacitación y de la presión que ejercían sobre las enfermeras para aumentar la potencia y así atender más rápido a más personas. #Europiel #ambientelaboral #mexicomagico #comedia