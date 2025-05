Amiga de Valeria Márquez culpa a Vivian y Erika de su asesinato: La traicionaron, estaban peleadas y de la nada se reconciliaron

Siguen saliendo a la luz nuevas declaraciones y versiones de gente allegada a Valeria Márquez, la influencer asesinada mientras hacia un Live de Tiktok el martes pasado en un Salón de Belleza en Zapopan, Jalisco.

Y es que, por lo explicito del video, la noticia le ha dado la vuelta al mundo y han salido señalamientos no oficiales de los presuntos responsables del ataque a la mujer de 23 años.

Autoridades dieron el nombre de Ricardo Ruíz Velasco, el ‘Doble R’, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación y quien presuntamente sostenía una relación sentimental con Valeria.

Pero más allá de este criminal inculpado, en redes sociales se ha hablado de más personas involucradas, en específico de dos mujeres allegadas a Valeria Márquez, una de ellas, la mujer que sale al final del en vivo que se transmitía en TikTok al momento del ataque.

AMIGA DE VALERIA MÁRQUEZ SEÑALA A VIVIÁN DE LA TORRE Y ERIKA

En las últimas horas, la usuaria DonnaD’fennix, con más de 50 mil seguidores en varias redes sociales, subió un video, visiblemente afectada y hablando sin tapujos del asesinato de Valeria.

En lágrimas, ella dice que Valeria era buena persona y señala directamente Vivián de la Torre y Erika, la mujer que sale al final del Live.

Dice que traicionaron a su amiga y que tenían una fuerte rivalidad de tiempo atrás, aunque, recientemente se reconciliaron de una forma muy rápida y extraña y que hoy terminó con una de ellas muerta.

En la grabación, Danna, nombre real de la usuaria, explica que Vivián y Erika no querían a Valeria y que la forma en la que hicieron que se mantuviera en el lugar donde recibió los disparos, es bastante sospechosa.

Habla también de otras personas que llegaron a trabajar en el salón de Belleza y les dijo:

“A todas esas plebes que estuvieron ahí, ustedes ya saben que rollo con ellas. Cuídense de las amistades”.

Amiga de #ValeriaMarquez hace live donde acusa directamente a ambas chicas, Vivían y Erika de poner a Valeria. Destaca que estaban peleadas y de la nada busco reconciliación.



Solo vean como tiembla esta mujer, y eso que no estuvo presente, y la que estuvo presente... ya saben. pic.twitter.com/a5VcIIt8G7 — Simple 💎 (@HiddenArmyM) May 15, 2025

Menciona también de la actitud de Erika, al cerrar la transmisión, la cual, de una forma muy tranquila, tomó el celular, segundos después del ataque a Valeria, por lo cual se le ha señalado como cómplice del asesinato de la influencer.

“Y me vale madres si lo e la morra, ella bien que sabe. Que no se vengan a hacer las víctimas. Tu crees que una persona normal solo viene y ‘trakas’, le pica así al celular. No, te sales a correr, pero la morra bien tranquilita, así nomás”, dijo Danna, mientras se veía nerviosa, llorando y temblando.

Sobre esta chica se sabe poco, sus perfiles de Instagram y Facebook están privados, mientras que en el de TikTok sube contenidos sobre ella, bailes, día a día, etc. Se sabe que no vive en México.

¿QUIÉNES SON VIVIÁN DE LA TORRE Y ERIKA?

Vivián de la Torre es una mujer, influencer también de Guadalajara, que salen en muchos videos con Valeria Márquez. Desde bailes, trends, fotos, viajes y uno en especifico donde indican que estaban ‘peleadas a muerte’ y hoy son grandes amigas.

Ella fue la que le pidió a Valeria que se quedara en el Salón más tiempo porque le iba a andar regalos. Primero una bebida y minutos después un peluche, por lo cual se ha hecho énfasis en que ella pudiera estar coludida con los autores del asesinato.

Por su parte, Erika es la mujer que trabaja en la estética y que le avisó a Valeria que le habían ido a dejar un paquete pero que tenía que estar ella de forma presencial para recibirlo. También es la chica que se ve al final del Live cuando le disparan a Valeria.

Ambas han sido señaladas en redes como cómplices del delito que le ha dado la vuelta al mundo y que ha conmocionado a México en las últimas horas.

Hasta el momento de esta publicación, las autoridades no han llamado a declarar a nadie mientras que el lugar de los hechos está clausurado, en espera de recibir más información de testigos y videos de cámaras de vigilancia de la plaza.