Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no está avanzando: Luis Armando Melgar

Desde que llegó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pasó a Comisiones Unidas y ahí mismo se aprueba por mayoría de Morena, “en el fondo es una ley unilateral, discrecional, que censura en muchos aspectos y evidentemente se tuvo que parar y por eso estamos ante un conversatorio”, señaló el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, puntualizó que no es un parlamento en el que se discute el dictamen, sino un conversatorio, ya que el primero es el debate entre academia, industria y sociedad para entender de manera amplia lo que opinan en su conjunto y es previo a su aprobación en comisiones.

Pero más allá de las formas dijo, “no es una ley que esté avanzando”.

Detalló que “veníamos de una ley aprobada en julio de 2014, hoy nos topamos con una que abroga la anterior e incluye nuevas reglas, como el que se acabe un órgano colegiado y nos vamos a topar con un órgano de una sola persona designada por el Ejecutivo, eso no es un avance… estamos yendo para atrás”.

Por lo anterior, exhortó a que “tiene que haber consensos, no unilateralidad… no podemos estar en desventaja frente a la competencia mundial”, señaló, en referencia particular a las tecnologías.

“Estamos ante dos escenarios: uno que hagamos una gran reserva y modificamos todo aquello que realmente no ayuda y genera incertidumbre, o simplemente la ley no avanza y habrá que hacer una nueva”, concluyó.