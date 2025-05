E.U. no puede ensuciar a México… se atiende problema de gusano barrenador: Sheinbaum

Total desacuerdo manifestó la presidenta Claudia Sheinbaum, la decisión del gobierno de Estados Unidos para suspender por 15 días las exportaciones de ganado proveniente de México, para revisar la estrategia conjunta en torno al gusano barrenador.

Visiblemente molesta, durante la mañanera, la Primera Mandataria calificó de injusta dicha decisión, toda vez que dijo, se ha atendido y se ha dado la información necesaria entre el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué y la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

“No estamos de acuerdo con esta medida, el gobierno de México ha estado desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos, se ha estado trabajando ya lo he estado informando él y lo sigue informando, puede venir aquí a la mañanera informar todas las medidas que se han tomado… entonces no estamos de acuerdo con esta medida, habló el secretario Berdegué con la secretaria agricultura de Estados Unidos, se planteó que van a ser 15 días para poder, pues seguir trabajando y esperamos que muy pronto se levante esta medida que consideramos injusto“.

Y es que señaló, no solo se ha trabajado para erradicar el problema proveniente del sur del país, sino que también se realizan acciones para su prevención.

“Entonces vamos a esperar estos 15 días y vamos a seguir informando y como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie, lo que haya es colaboración, hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo de en particular la secretaria agricultura del gobierno de los Estados Unidos, entonces acaba de estar el secretario de Agricultura con ella, entonces a México se le respeta… esperamos que no tenga pérdidas importantes de lo que van a ser 15 días entonces se puede reanudar la exportación”.

Puso en duda la verdadera razón de la funcionaria estadounidense al enfatizar que el próximo año, Estados Unidos vivirá comicios, ante ello llamó evitar ensuciar a nuestro país.

“No quiero ni personalizar ni nada, pero que no hay que olvidar que Estados Unidos tiene elecciones el próximo año para gobernadores algunas gubernaturas, todo lo que no puede ensuciarse a México en sus campañas bastantes problemas tienen allá para que en todo caso hagan los planteamientos de por qué se postula alguien a un puesto de elección, pero que no sea un tema político, porque no hay razón para cerrar la frontera porque se ha estado informando de manera permanente, incluso un primer cierre se informó se llegó un acuerdo y ahora, pues cuál es la razón por la que se cierra la frontera”.