“¡Ya bájenle!”: Hermano de AMLO se lanza contra prensa por cuestionamientos de violencia en Tabasco

José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Gobierno de Tabasco, descalificó a reporteros que lo cuestionaron sobre la violencia en el estado, llamándolos “buitres” tras su salida del Congreso local.

En un video difundido en redes sociales, el funcionario, visiblemente molesto, evadió los cuestionamientos de la prensa:

No, no, ya bájenle, ya bájenle… Es que andan como buitres ustedes, hermano, buscando a ver dónde hay un muerto. Ya bájenle. ¿Por qué no dan otras noticias? Hay noticias buenas en Tabasco.

— José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno en Tabasco.