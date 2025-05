Inicia Bienestar e Infonavit censo a viviendas “emproblemadas”… son 933 mil

Comenzó en el país el censo de las viviendas que tienen algún tipo de problema al ser habitadas por quienes dejaron de pagar sus créditos o por personas que no son los titulares de las cuentas.

Así lo dio a conocer el director General del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza al detallar que se trata de 933 viviendas detectadas por el censo que inició la Secretaria del Bienestar.

Explicó que de las viviendas “emproblemadas”, cerca de medio millón se dejaron de pagar hace muchos años, mientras que otras se encuentran en juicio o fueron recuperadas y no se han podido escriturar.

“Son las 933 mil viviendas emproblemadas y que se componen de la siguiente manera: 131,000 de ese universo son viviendas que están inmersas en juicios masivos; 216,000, ya se les quitó a derechohabiente, pero el Infonavit no puede escriturarles porque el juicio masivo fue fraudulento; 497,000, casi medio millón son viviendas que desde hace muchísimos años no pagan los derechohabientes, mucho tiempo en cartera vencida”.

En Palacio Nacional, el funcionario refirió que una vez que concluya el censo, se otorgarán diversas alternativas de solución para regularizar las viviendas.

“Las casa que están ocupadas por los acreditados originales se les va a reestructurar el crédito a través del congelamiento del que hemos hablado, sí, ya no van a seguir creciendo estos créditos, se les va a hacer reducción de la tasa de interés, de las mensualidades y quitas al saldo, de manera que ya se pueda quedar ahí y pueda terminar de pagar su vivienda . Si está ocupada por un tercero, de ser posible se va a regularizar mediante un arrendamiento social con opción a compra, por qué no se les daría un crédito, porque el tercero no necesariamente es derechohabiente ”.

Asimismo, el director general del Infonavit dio a conocer que de los 4 millones 155 mil 630 créditos impagables congelados, a los que se le aplican reducciones en las tasas de interés y quitas al saldo, permitirá a más de un millón de derechohabientes regularizar su situación a finales de año.