No daré debate con Trump a través de medios… hay buena relación con E.U.: Sheinbaum

"Yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora entre Estados Unidos y México fuera a través de los medios", pidió la presidenta Claudia Sheinbaum, evitando mayor controversia.

Al insistir que existe buena comunicación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder a las palabras del jefe de Estado del país vecino respecto a que la mandataria mexicana tiene miedo a los cárteles y por ello rechazó el envío de militares estadounidenses.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se limitó a mencionar que es a través de las llamadas telefónicas que tienen ambos, cuando hablan de sus inconformidades, preocupaciones, además de buscar juntos acuerdos.

“Yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora entre Estados Unidos y México fuera a través de los medios y declaraciones a los medios, es una comunicación fluida, buena en donde tenemos muchísimos acuerdos y otros donde no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente que es algo normal y natural entonces no quisiera yo que ahora viene una declaración mía y sale en el periódico y ahora otro reportero le pregunta al presidente Trump y ¿para qué generar un desencuentro?”

Aclaró que, cundo negó la participación de fuerzas armadas de Estados Unidos, no fue respuesta a un amago de Trump ante la presencia del crimen organizado.

“Entonces lo que yo dije el sábado es que en efecto en alguna llamada más que como un mago como lo presentó el Wall Street Journal el presidente Trump dijo queremos ayudar a México y para ayudar a México, pues queremos mandarles entre otras tropas o si es que lo necesita y yo le dije no presidente Trump, eso no, podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad que a cada uno de nosotros nos corresponde”.

Afirmó que desde la llegada de Donald Trump al gobierno y sus señalamientos a México en materia de seguridad y comercio, además de migración, tanto nuestro país ha ido cumpliendo con los acuerdos, lo mismo que el país del norte.

“Sí, sí y hay muchas otras cosas que estamos todavía revisando… en México ha tenido dentro de todo el esquema de aranceles, que ha decidido el presidente Trump al mundo entero, México está en una condición mejor que muchisisímos… bueno yo diría que la gran mayoría de los países del mundo y eso es gracias a la comunicación que tenemos, tenemos buena comunicación en otros temas como en migración, como inseguridad, entonces vamos a mantener esa buena relación y sobre todo esta relación de respeto que se ha dado”.

Reconoció que Donald Trump también ha manifestado su preocupación y un “mano dura” para combatir el tráfico de armas que llegan a México, demanda que se ha dado por parte del gobierno desde Andrés Manuel López Obrador hasta la fecha y que de acuerdo a la Jefa del Ejecutivo Federal, se dan muestras mutuas de atender cada una de las preocupaciones.