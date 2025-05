Bueno que se sumen autoridades a impugnar candidatos al PJ: Defensorxs

Hay candidatos al PJ que no han sido impugnados y "si tienen relación con el crimen organizado", señaló el presidente de Defensorxs, A. C.

“Nos da gusto que la Cámara de Diputados y el Senado se sumen a identificar candidatos impugnables… lo cierto es que las cosas se hicieron en fast track, les urgía destituir a todos los jueces del país”, señaló Miguel Alfonso Meza en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin.

El presidente de Defensorxs, A. C. señaló sobre el proceso de elección de candidatos a la elección del Poder Judicial, que fue hecho “de manera atropellada y se filtraron muchas personas que si tiene relaciones con el crimen organizado… consideramos que ni siquiera se habían dado cuenta las autoridades”.

Entre los señalados, mencionó a Fernando Escamilla Villarreal (abogado del Z40), Humberto Padilla Briones (Detenido con 17 bolsas de cristal), Francisco Herrera Franco ( El Fiscal del terror) así como Edgar Rodríguez Beiza (acusado de abuso sexual).

Y aunque consideró positivo que las autoridades pidan impugnar candidatos “no han impugnado a varis candidatos que hemos señalad por sus vínculos con la Luz del Mundo; no creemos que se les hayan filtrado, sino que hubo un cabildeo para que llegaran estas candidaturas en la boleta”.

Entre los señalados, dijo están “Emmanuel Reyes Carmona, que al igual que su esposa, -Cinthya Teniente-, quien es presidenta municipal y candidata a una magistratura, estuvieron apoyando a Nassón Joaquín García".

Por ello, aseguró “vamos a seguir publicando casos, el más reciente es un candidato en Durango que estuvo preso en Estados Unidos por traficar metanfetaminas y fue sentenciado: Javier Chávez Vargas, no lo están impugnando”.

Recalcó que impugnar no era tema jurídico, “sino de voluntad política y tristemente el TEPJF, no es autónomo y no es independiente, responde a la mayoría oficialista”.

Resaltó sobre los miembros de la Luz del Mundo, que el problema no es su creencia, sino los vínculos de los candidatos con los obispos de al interior de la iglesia, ha “tráfico de personas, abuso y producción de pornografía infantil” y ahora intervienen pidiendo el voto a favor de sus candidatos.