Cómo reducir la inflamación celular: Consejos prácticos de la health coach Isabel Gutiérrez

En el último episodio de Martha Debayle en W, Isabel Gutiérrez, health coach certificada por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York, compartió valiosos consejos sobre cómo reducir la inflamación y mejorar nuestra salud a través de pequeños cambios en nuestra alimentación.

¿Qué es la inflamación celular y cómo afecta tu salud?

La inflamación celular es un proceso natural en el cuerpo, pero cuando se vuelve crónica, puede tener efectos negativos en la salud. Isabel explicó que la inflamación no siempre se muestra de manera evidente; en muchos casos, es “silenciosa” y afecta órganos como los intestinos, causando problemas como colitis, gastritis o incluso enfermedades como la artritis. La clave está en reducir los alimentos proinflamatorios que consumimos a diario.

Revisar tu despensa: El primer paso para combatir la inflamación

Uno de los primeros consejos de Isabel fue revisar cuidadosamente lo que tenemos en la despensa. Aprender a leer las etiquetas de los productos es fundamental. A menudo, los productos que creemos saludables están llenos de azúcares y aceites vegetales que son altamente inflamatorios. Isabel recomienda evitar los productos con ingredientes que no entendemos o que contienen sustancias artificiales. “Si no puedes pronunciarlo, mejor no lo compres”, comentó.

Sustituciones alimenticias para combatir la inflamación

Isabel también compartió algunas recomendaciones sobre cómo sustituir los alimentos inflamatorios por opciones más saludables y naturales. Entre los cambios más efectivos están:

Aceites vegetales (como el de canola) por aceite de oliva o aceite de aguacate .

(como el de canola) por o . Margarina por guí , una mantequilla clarificada sin lactosa ni caseína, que ayuda a reducir la inflamación.

por , una mantequilla clarificada sin lactosa ni caseína, que ayuda a reducir la inflamación. Crema de cacahuate comercial por una opción más natural sin azúcar añadido.

por una opción más natural sin azúcar añadido. Pan blanco por pan de masa madre, que es mucho más fácil de digerir y beneficioso para la microbiota intestinal.

Eliminar el azúcar: El reto de muchos

El azúcar es uno de los principales culpables de la inflamación crónica. Isabel destacó que la adicción al azúcar es común, pero totalmente superable. “No se trata de eliminar el azúcar de golpe, sino de encontrar sustitutos más saludables”, recomendó. Entre los sustitutos naturales se encuentran stevia, fruto del monje y lulosa, que no generan picos de insulina y no contribuyen a la inflamación celular.

Cómo reentrenar tu paladar

Uno de los desafíos más grandes cuando se cambian los hábitos alimenticios es reeducar el paladar. Isabel recordó que no se trata de eliminar el sabor, sino de aprender a disfrutar de alimentos que no estén cargados de azúcares refinados ni grasas trans. Optar por alimentos más frescos, menos procesados y con ingredientes naturales es clave para sentir una verdadera liberación de la inflamación.

Alternativas saludables para cambiar tu estilo de vida

Además de las recomendaciones sobre alimentos, Isabel sugirió algunos cambios en la forma de cocinar y preparar nuestras comidas. Por ejemplo, sustituir los alimentos fritos por opciones cocinadas en la freidora de aire, que permiten disfrutar de alimentos crujientes sin la inflamación causada por el exceso de aceites refinados. También sugirió reemplazar los refrescos por agua mineral y jugos naturales, eliminando así las grandes cantidades de azúcar presentes en las bebidas comerciales.

Un estilo de vida más saludable está al alcance de todos

Con los consejos de Isabel Gutiérrez, queda claro que los pequeños cambios en nuestra alimentación pueden tener un gran impacto en nuestra salud. La inflamación crónica no tiene que ser una constante en nuestras vidas, y con la información adecuada, es posible revertirla y mejorar nuestra calidad de vida. Recordemos que, si bien los cambios pueden parecer complicados al principio, el bienestar que se logra es invaluable.

No dejes de escuchar el episodio completo de Martha Debayle en W con Isabel Gutiérrez, donde profundizan en estos consejos prácticos para reducir la inflamación y llevar una vida más saludable.

