¿Sin hijos y en concubinato? También podrías tener derecho a pensión alimenticia

La pensión alimenticia no es exclusiva de quienes tienen hijos

En una conversación reveladora con Ana Kudisch, experta en derecho familiar, Martha Debayle abordó un tema que aún genera confusión: el derecho a la pensión alimenticia incluso cuando no hay hijos de por medio. Muchas personas creen que si no se casaron legalmente o si ya no hay hijos menores, no tienen derecho a ningún tipo de manutención. ¡Falso!

Concubinato y matrimonio, ambos generan derechos

Según explicó Ana Kudisch en el programa Martha Debayle en W, tanto los matrimonios como las uniones en concubinato pueden dar derecho a recibir pensión alimenticia. ¿El requisito? Haber vivido juntos al menos dos años o haber tenido hijos, aun sin llegar al plazo mencionado. Lo importante es que haya habido una vida en común, compartiendo un mismo domicilio conyugal.

¿Quién puede solicitar pensión alimenticia?

La pensión alimenticia aplica para quien se dedicó al hogar, al cuidado de los hijos o no tuvo ingresos propios suficientes. Si durante la relación uno de los miembros fue el proveedor económico principal y el otro se dedicó a tareas del hogar, la ley reconoce ese aporte como una contribución al patrimonio familiar.

“Dedicarse al hogar también es generar dinero”, enfatizó Kudisch.

La pensión alimenticia no es exclusiva de quienes tienen hijos / Kinga Krzeminska Ampliar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cómo ayudar a un familiar con adicción: La intervención comienza contigo

¿Cuánto tiempo puede durar la pensión?

El tiempo que se recibe pensión alimenticia corresponde a la duración de la relación. Si fueron 10 años de matrimonio o concubinato, serán 10 años de pensión. Si fueron 40, serán 40 años, siempre que se cumplan las condiciones legales: no tener ingresos, bienes, o que el ingreso actual no sea suficiente para cubrir el estilo de vida sostenido durante la relación.

¿Qué cubre la pensión alimenticia?

No solo se trata de comida y renta. La pensión alimenticia también puede incluir servicios médicos, vestido, calzado, esparcimiento e incluso artículos de cuidado personal, como el manicure, si formaban parte del estilo de vida habitual.

“Si tu vida cuesta 25 mil pesos al mes y solo ganas 5 mil, tu ex debe cubrir los 20 mil restantes”, explicó la abogada.

También aplica para hombres

En la actualidad, hay cada vez más casos en los que los hombres reciben pensión alimenticia. Si ellos fueron quienes se dedicaron al hogar mientras su pareja generaba ingresos, tienen derecho a solicitar manutención bajo las mismas condiciones legales.

¿Qué cubre la pensión alimenticia? / Aitor Diago Ampliar

¿Cuándo se pierde el derecho a pensión?

Hay varios escenarios donde se extingue este derecho:

Si la persona que la recibe se vuelve a casar o entra en una nueva relación de concubinato.

o entra en una nueva relación de concubinato. Si después del divorcio no se solicita en tiempo y forma.

no se solicita en tiempo y forma. En el caso de concubinato, se debe demandar dentro del primer año después de la separación.

“Si ya te divorciaste y no pediste pensión alimenticia, ya no puedes pedirla después”, advirtió Kudisch.

Una vida en pareja también es una sociedad

El mensaje final de esta conversación es contundente: la ley protege la vida en común. Que no te digan que porque no hubo hijos, o porque ya crecieron, no te toca nada. Si dedicaste tu tiempo, esfuerzo y vida a una relación, tienes derechos legales que merecen ser reconocidos y defendidos.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/jN6TlLRjTyo