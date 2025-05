Hay morenistas muy involucrados en el Fobaproa: Mario Di Costanzo

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), Mario Di Costanzo habló sobre los morenistas involucrados en el Fobaproa y dijo que cuando llego la 4T al gobierno pudo investigar, acusar y castigar abusos, pero “no lo hace, para mí esa es la cosa más escandalosa”.

Di Costanzo dio a conocer que tienen toda la información donde “se muestra que se hizo bien y que se hizo mal y que se debe castigar… quien más conoce la verdad y no ha querido hacer nada... que hace Sheinbaum por qué no lo hace, porque una de sus legisladoras nada más era vicepresidenta de la Supervisión Bancaria de Valores en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, su diputada Patricia Armendáriz fue quien reventaron los bancos… Nacho Mier voto a favor del Fobaproa, Arturo Zaldívar fue abogado de los bancos para que no encontrara información del rescate bancario, es el crimen perfecto porque ahora los acusado se volvieron jueces”.

El expresidente de la CONDUSEF señaló que “hay muchas cosas que se pudieron o pueden haber hecho… es absurdo hablar de este tema cuando tampoco AMLO, Morena, la 4T, ni Sheinbaum han querido hacer nada”, el propio PRI, Rubén Moreira, planteo que se revise y se deje de pagar el rescate bancario pero Morena lo rechazó y está en contra de la propuesta, “ya basta de que la 4T deje de lucrar con ese tema que medio entiende”.

“Es muy fácil decir que la deuda de Fobaproa terminará de pagarse en el 2042, nada más recuerdo los bonos del aeropuerto cancelado también se terminarán hasta 2048… se está lucrando con un tema donde hubo cosas malas, que, si las hubo, pero dejemos de lucrar y vamos a arreglarlas, queremos investigar la deuda del Fobaproa, AMLO nos endeudo lo equivalente de 7 Fobaproa”.

Di Costanzo propuso una Comisión de la Verdad para investigar la deuda del país desde que llego el presidente Andrés Manuel López Obrador, “vamos a entrarle al diálogo y vamos a entrarle a la discusión y salga lo que tenga que salir”, concluyó.

