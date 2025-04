Apagón masivo pudo ser ciberataque, pero nadie se atreve a decirlo: Alberto Peláez

Extremo, así definió el periodista Alberto Peláez el apagón masivo registrado a partir del mediodía de este lunes y que afecta a España, Portugal, Andorra y algunas partes de Francia, Holanda y Alemania, detalló en el espacio de “Así las Cosas” con Carlos Loret de Mola.

Comparte Peláez, que inicialmente se hablaba de un Incendio en el sur de Francia, cosa que fue desmentida, momentos más tarde se habló de un “desfase de temperaturas”, sin embargo, afirma que no hay reporte de la Agencia de Meteorología que indique que las temperaturas hayan pasado “40 a 0 grados” por lo que afirmó, son “respuestas peregrinas”.

El caos se ha generado en Madrid, en donde no sirven ni los semáforos, afirmó el periodista, y “las autoridades han pedido a la gente que no salga, que no se utilicen los teléfonos”, por lo que supone, “pudo ser un cibertaque, pero nadie se atreve a decirlo”.

Y aunque las autoridades han dicho que puede restablecerse el suministro en unas horas, dijo, “después de 6 horas la situación empeora y todo continúa muy caótico, incluso comienza a haber escasez de algunos productos... la gente ha salido a comprar velas y linternas” porque lo que ocurrió “puede volver a pasar, puede llegar a cierta normalidad, pero en días puede volver a ocurrir”, reconoció.

Afortunadamente, dijo, al ser verano, la luz de día prevalece por más tiempo, pero aunque termine a las 10 de la noche, no volverá hasta las seis de la mañana.