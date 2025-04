Cómo ser directo sin ser grosero: La comunicación asertiva como clave del éxito

La comunicación asertiva es una de las habilidades más valiosas en cualquier entorno, ya sea profesional o personal. En una reciente charla con Martha Debayle y Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, discutieron cómo ser directo sin caer en la grosería, un tema esencial en un mundo donde la claridad y la empatía son cruciales.

El desafío de ser directo sin ofender

En muchas culturas, especialmente en la mexicana, la comunicación puede ser un terreno delicado. El reto radica en transmitir un mensaje claro sin herir sensibilidades. Gordoa destacó que, aunque ser directo puede resultar útil, la forma en que nos expresamos juega un papel crucial. En México, la cortesía y el respeto son valores fundamentales, por lo que es esencial encontrar un balance entre ser claros y ser respetuosos.

Según Gordoa, lo importante es asegurarse de que la forma en que decimos algo vaya acorde con el fondo del mensaje. Si lo que comunicamos es correcto, pero lo decimos de una manera agresiva, corremos el riesgo de dañar nuestra imagen pública y nuestras relaciones interpersonales.

La estrategia de hablar desde el “Yo”

Uno de los puntos más interesantes de la conversación fue la recomendación de Gordoa sobre cómo mejorar nuestra comunicación interpersonal. En lugar de señalar los errores de los demás, es mucho más efectivo hablar desde nuestra propia perspectiva. Este enfoque evita que se perciba al interlocutor como el centro de la crítica.

Por ejemplo, si queremos decirle a alguien que no hizo bien su trabajo, en lugar de decir “hiciste una presentación terrible”, podemos optar por una frase más constructiva como: “Me preocupó que la presentación no fuera tan clara, me gustaría que en la próxima se pudiera hacer más sencilla”. Esta técnica, conocida como la comunicación asertiva, fomenta la colaboración sin causar conflictos innecesarios.

El impacto de la imagen pública en la comunicación

La imagen pública juega un papel clave en cómo percibimos la comunicación de otros. Gordoa resaltó que la voz, por ejemplo, es un factor que influye enormemente en la percepción de lo que decimos. Incluso la foniatría de nuestra voz puede transmitir más que el contenido de nuestras palabras. Una voz que suena clara y confiada transmite seguridad, mientras que una voz vacilante o débil puede generar inseguridad, independientemente del mensaje.

En el ámbito profesional, como lo señaló Debayle, ser directo es un activo valioso. Sin embargo, también es importante recordar que no todos tienen la misma capacidad para recibir críticas directas. Por eso, siempre que sea posible, es mejor evitar hacer comentarios que puedan interpretarse como ataques personales, especialmente en entornos donde la dinámica de trabajo es sensible.

La estrategia de hablar desde el “Yo” / Goodboy Picture Company Ampliar

La asertividad como herramienta de mejora personal

En conclusión, ser directo sin ser grosero es una habilidad que todos podemos desarrollar. La clave está en aprender a comunicar nuestros pensamientos y opiniones de manera constructiva, enfocándonos en el contenido y no en la forma de señalar los errores de los demás. Si bien la comunicación asertiva es fundamental en las relaciones personales y laborales, también lo es la capacidad de escuchar y adaptarse a las diferentes formas en que las personas reciben la información.

Al aplicar estos principios, podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales, construir una mejor imagen pública y ser más efectivos en nuestra vida diaria. En un mundo donde la comunicación es cada vez más directa, saber cómo manejarla con tacto es lo que nos distingue como profesionales y como seres humanos.

La asertividad en la comunicación: cómo ser directo sin ofender

En el mundo actual, saber ser directo sin caer en la grosería es una habilidad invaluable. Este tema fue explorado en profundidad durante una conversación entre Martha Debayle y Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública,ddiscutieron estrategias clave para comunicar mensajes difíciles de manera efectiva, sin generar conflictos. Aquí te compartimos algunas recomendaciones esenciales sobre cómo comunicación asertiva y cómo hacerla sin ser agresivo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Habilidades sociales e inteligencia social: el secreto del éxito en la vida y el trabajo

Ser directo: El desafío de no ofender

Uno de los ejemplos más destacados de la conversación fue cómo abordar un tema delicado como el aliento de una persona. Álvaro Gordoa propuso que, en lugar de simplemente decir “te huele la boca”, es más efectivo expresar que “detectas un olor desagradable”. Esta pequeña diferencia puede evitar que la otra persona se sienta atacada, permitiendo que el mensaje se reciba de manera más receptiva. Este enfoque no solo facilita la comunicación asertiva, sino que también promueve un ambiente de respeto mutuo.

La importancia del enfoque en lo que preocupa

Otro aspecto crucial tratado en la conversación fue cómo hablar desde lo que nos preocupa. En lugar de criticar a una hija por su vestimenta, Debayle sugirió expresar la preocupación de manera más constructiva, como en el ejemplo de decir, “Me preocupa que no puedas darte cuenta de la diferencia entre ir con tus amigas y asistir a una comida familiar”. Este enfoque ayuda a que la persona se sienta apoyada, no atacada, y la discusión se enfoca en el problema, no en la persona.

La asertividad como herramienta de mejora personal / Tom Werner Ampliar

Separar la persona del problema

Un concepto clave que Álvaro Gordoa destacó es la importancia de separar a la persona del problema. Por ejemplo, si una persona comete un error en una presentación, en lugar de decir “eres un mal presentador”, lo mejor es decir “la presentación podría mejorar”. Esta diferencia de enfoque ayuda a que la persona no se sienta etiquetada ni descalificada, y permite una conversación más productiva.

Gordoa enfatizó que al separar el comportamiento o el problema de la persona, podemos criticar la acción sin dañar la relación. Por ejemplo, en vez de decir “eres irresponsable”, podríamos decir “las matemáticas no parecen ser tu punto fuerte”. Esto permite que la persona reciba la crítica sin sentirse atacada directamente.

Utilizar un lenguaje positivo

Otro consejo fundamental es el uso de un lenguaje positivo. Debayle y Gordoa coincidieron en que, al dar retroalimentación, es más efectivo enfocarse en lo que se puede mejorar en lugar de lo que salió mal. Por ejemplo, en lugar de afirmar “tu presentación fue mala”, podrías decir “creo que la presentación podría mejorar”. Este tipo de lenguaje fomenta la mejora continua sin caer en la descalificación.

Empoderar a la persona para mejorar

Finalmente, uno de los puntos más importantes que surgió de la conversación es el empoderamiento de la otra persona. Si bien es esencial ser directo, también es crucial hacer que la persona se sienta capaz de tomar decisiones para mejorar. Como lo señaló Álvaro Gordoa, “se trata de hacer a la persona accountable y empoderarla, para que entienda cómo se quiere ver y cómo quiere ser percibida".

Utilizar un lenguaje positivo / Morsa Images Ampliar

Conclusión

Ser directo sin ser grosero es una habilidad clave en la comunicación asertiva. Al enfocarnos en lo que nos preocupa, separar a la persona del problema, utilizar un lenguaje positivo y empoderar al otro, podemos mejorar nuestras interacciones y relaciones. Si bien la comunicación directa puede ser difícil, es una herramienta poderosa para promover el entendimiento y la mejora mutua. La asertividad, bien aplicada, puede fortalecer nuestras relaciones personales y profesionales, ayudando a crear un ambiente más respetuoso y efectivo.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/eOYZGIpKNjs