Mujeres somos condenadas simplemente por ser mujeres: Keren Ordoñez

El 11 de diciembre de 2015, con 19 años y a solo 28 días de haber dado a luz tras un embarazo de alto riesgo, Keren Ordoñez ue detenida como presunta implicada en un secuestro por el que tuvo que pasar 9 años de su vida en la cárcel.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, afirmó que ese día “solo fui a recoger dinero para pañales, el padre de mi hija era el involucrado” en el secuestro de Diana Laura Montes Rivero.

“Me detuvieron en la calle… empezaron a llegar muchos automóviles de los que bajó gente armada”. “El que participó en el secuestro fue el padre de mi hija... él iba a cumplir 18 años, por ser menor de edad, a él le dieron 4 años, él se fue libre”.

“Yo estuve en prisión 9 años con cuatro meses, años difíciles de mi vida porque estuve en un estado al que no pertenecía, lejos de mis padres, hasta que llegó el Centro Prodh”.

La joven con 19 años en ese momento, originaria de Veracruz, detalló que cuando la subieron a un vehículo le taparon la cara y le quitaron a la niña de los brazos. “Hasta que llegamos a la procuraduría de Tlaxcala, ahí me hicieron firmar muchas hojas que si no quería firmar me la iban a desaparecer”

Presentándolas a ambas como arrestadas, los oficiales entregaron a su niña al DIF y ella fue trasladada al Cereso femenil de Apizaco, lugar desde el cual Keren pudo comunicarse con sus padres y fueron ellos los que también tuvieron que enfrentar el sistema, pues la menor ya había sido puesta en lista de adopción.

Lamentablemente, tuvieron que pasar dos años para que le dieran una sentencia de 25 años de prisión, los escasos recursos de sus padres se agotaron, pero afirma que fueron dos magistrados los que le solicitaron 300 mil pesos cada uno por un amparo.

Afortunadamente, desde hace tres años el Centro ProDh tomó su caso y el miércoles 16 de abril finalmente fue puesta en libertad.

Actualmente, su hija tiene 9 años y considera que abrazarla en libertad fue el momento que más anhelaba.