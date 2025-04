¿Los jubilados del IMSS y el ISSSTE pueden recibir utilidades?

Los jubilados del IMSS e ISSSTE podrían tener derecho a recibir utilidades de las empresas donde trabajaron, por lo que es importante saber cómo funciona el proceso y quiénes realmente pueden beneficiarse de este derecho laboral. Te contamos si los jubilados pueden recibir o no el pago de utilidades.

Todo lo que debes saber sobre las utilidades para jubilados del IMSS y el ISSSTE

Las utilidades o el reparto de utilidades es un derecho establecido en la Constitución que todo trabajador (a) debe recibir ya que tiene el derecho a ser reconocido por sus ganancias obtenidas siempre y cuando éstas generen más de cierta cantidad.

Debido a esto, surge una duda recurrente entre los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que es si ellos también reciben utilidades.

TAMBI É N PUEDES LEER: Reparto de utilidades para 2025: Cuándo las depositan, formas de pago legales y para quiénes no aplican

Por lo que para responder a esa incógnita, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las utilidades deben entregarse a todos los trabajadores de una empresa, exceptuando a directores, administradores, gerentes generales, socios y accionistas, pues la única condición que limita quién recibe el pago de utilidades es que el trabajador (a) haya laborado mínimo 60 días.

Ahora bien, como el pago de utilidades se refiere a las ganancias obtenidas de la empresa en un año, desafortunadamente los jubilados del IMSS e ISSSTE no recibirían el pago de utilidades ya que no laboraron en ese año para generar ingresos.

Por lo que al momento de causar la baja de la empresa, pierden este derecho ya que su contrato ya finalizó y la empresa, no tiene la obligación de otorgar este dinero al trabajador porque ya no colaboran ambas partes.

TAMBI É N PUEDES LEER: ¿Cuándo se pagan las utilidades en México? Estas personas no recibirán la prestación en 2025