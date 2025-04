Avances pastorales del Papa Francisco no tienen vuelta atrás, hablan las nuevas generaciones: Jorge Traslosheros

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el experto en religiones, Jorge Traslosheros, informó que “el que quiere adivinar quien será Papa se equivoca… lo importante es entender que no hay favoritos, ahora no puede haber un candidato” porque la composición del Colegio de Cardenales nunca en la historia de la Iglesia había sido tan diversa y plural, hay 90 países representados y fueron elegidos no por la importancia de la sede arzobispal sino por el compromiso pastoral de cada persona, “eso impide jugarle al adivino de cómo esta el favorito”.

Traslosheros dijo que el hecho de que el Papa Francisco eligiera a más de cien de los cardenales que podrían ser el próximo pontífice “no garantiza nada”, por definición fueron sus ayudantes; el Colegio de Cardenales es el vocero de derechos humanos y representa muchos países.

El experto en religiones señaló que los avances pastorales por parte del Papa Francisco “no tienen vuelta atrás”, en el Consejo del Vaticano ya hablan las nuevas generaciones de católicos y probablemente el nuevo Papa este educado dentro de esa perspectiva.

El Papa Francisco llevó a cabo muchas reformas enfocadas en como mirar al prójimo, “eso no tiene marcha atrás… lo que vemos es el estilo de distintos acentos doctrinarios, esas grandes cosas yo veo difícil tenga marcha atrás, será sacar a la Iglesia de la jugada, de la cultura y eso sería un suicidio”, concluyó.

